«Это бессмысленно»: Американский эксперт высказался о военных США в Восточной Европе

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Усилия США по развертыванию своего военного контингента на территории Восточной Европы совершенно бессмысленно, потому как Россия никогда не собиралась нападать на эти страны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X.
«Большая часть ее боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии, где она призвана защищать от России, которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
В то же время, эксперт отметил, что сегодня американские войска меньше, чем когда-либо. И, при этом, ВС США не располагают достаточным количеством авиации.
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Евгения Парфентьева