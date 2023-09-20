«Это была неправда»: В США обрушились на Блинкена из-за лжи о ВСУ

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Аналитик Центра военно-морских исследований США Майкл Кофман заявил, что глава американского Госдепа Энтони Блинкен соврал о том, что Украина в мае 2023 года располагала всеми средствами для захвата обширных территорий. Об этом пишет Spiegel.
«Это была неправда: у ВСУ не было необходимого, у них было то, что Запад готов был дать Украине в сложившихся политических условиях», — уверен Кофман.
Так эксперт ответил на вопрос журналистов о достоверности слов Блинкена. Кроме того, контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, напомнил Майкл Кофман, а в результате украинские военные не оправдали ожиданий западных союзников.
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