Фото: istock / sb2010
Вмешательство США в переговоры РФ и Украины в 2022 году член палаты представителей Соединенных Штатов Уоррен Дэвидсон посчитал досадным. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox Business.
Дэвидсон рассказал, что на предыдущих выходных бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о присутствии доказательств вмешательства Америки в мирные переговоры РФ и Украины с целью их прекращения.
Последние очные переговоры российской и украинской сторон состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о приостановке переговорного процесса. При этом, российский лидер Владимир Путин заявлял, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров.
Ранее сообщалось, что запрос президента США Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Израилю и Украине из-за трений в Республиканской партии может быть отклонён сенатом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
CNN: Республиканцы поддержали кандидатуру конгрессмена Джонсона на пост спикера
«Вертолет стоит»: В Киеве сообщили о готовности Зеленского к бегству
Кандидат в президенты США озвучил сделку, которая приведёт к миру Москвы и Киева
«Это досадно. Переговоры об условиях заключения мира должна вести Украина, а не Соединенные Штаты», — заявил экс-канцлер.
Ранее сообщалось, что запрос президента США Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Израилю и Украине из-за трений в Республиканской партии может быть отклонён сенатом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
CNN: Республиканцы поддержали кандидатуру конгрессмена Джонсона на пост спикера
Кандидат в президенты США озвучил сделку, которая приведёт к миру Москвы и Киева
Алина Юрчак