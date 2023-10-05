«Это катастрофа»: Киев пришёл в ужас после отставки Маккарти

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Журналистка Вероника Мелкозерова заявила, что официальные лица Украины в частных беседах выражают беспокойство по поводу будущей помощи Киеву со стороны США из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Об этом пишет Politico.
Журналистка добавила, что в приватных беседах с представителями действующей киевской власти «господствуют замешательство и страх».
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