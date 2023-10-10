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«Это катастрофа»: Война в Израиле окончательно смешала все карты Байдену

Newsweek: Война в Израиле станет катастрофой для Байдена перед выборами
10 октября 2023, 20:29
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вооруженное столкновение Израиля и Палестины может стать катастрофой для американского лидера Джо Байдена, который намеревается переизбираться в президенты, пишет журналист Дэниел Буш в статье для Newsweek.
«Разрушительная атака ХАМАС на Израиль сталкивает Белый дом с перспективой потенциальной региональной войны, которая поглотит администрацию президента США на несколько недель или месяцев. Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию», - прокомментировал ситуацию Буш.

Он также отметил, что конфликт в Изариле стал для сотрудников Белого дома полной неожиданностью. Американская администрация, помимо президентской кампании 2024 года, хотела сосредоточиться на противостоянии с Китаем и украинском конфликте.


Теперь же к списку дел добавились терпящий бедствие союзник США - Израиль, десятки беженцев в плену ХАМАС, а также предположение, что захватчики использовали американское оружие, которое поставлялось для ВСУ.

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Путин и Эрдоган обсудили палестино-израильский конфликт по телефону
10 октября 2023, 21:53

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем по телефону, об этом сообщила канцелярия Эрдогана.
«Состоялся телефонный разговор президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход тревожного конфликтного процесса между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности», - прокомментировала ситуацию турецкая сторона.

При этом, детали разговора двух лидеров пока не раскрываются. 

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. В настоящий момент Палестина обвиняет Израиль в применении запрещенных в большинстве стран боеприпасов с белым фосфором.

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#сектор газа
#хамас
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Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль «актом терроризма»
Байден: атаки ХАМАС на Израиль — это «акт терроризма»
10 октября 2023, 21:35

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден заявил, что атаки ХАМАС на Израиль — это «акт терроризма». Об этом Байден сообщил в рамках своего обращения к американскому народу.
Байден отметил, что Израиль имеет полное право ответить на атаки ХАМАСа. 

Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в обращении к американскому народу намерен объявить о поддержке Израиля и еврейского сообщества со стороны Вашингтона, включая военную помощь.

Ранее эксперт по международному праву, председатель Ассоциации арабских адвокатов в Великобритании Сабах аль-Мухтар заявил, что коллективное наказание жителей сектора Газа, удары по гражданским объектам и поддержка таких действий Израиля западными странами нарушают международное право и не могут быть оправданы борьбой с терроризмом. 

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Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы
Россию не избрали в СПЧ ООН на 2024-2026 годы
10 октября 2023, 21:00

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия не попала в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы по итогам выборов в Генассамблее. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что Россию поддержали представители 83 стран. Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила, что при голосовании существенное давление на государства оказывал Вашингтон.

Заболоцкая подчеркнула, что Вашингтон агитировал страны голосовать за Албанию. Она добавила, что в истории еще не было случаев агитации на выборах в Совет ООН по правам человека. 

Напомним, Россия избиралась в состав СПЧ в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. После чего по инициативе США и их союзников  Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая приостанавливающую членство России в Совете.

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#рф
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Израиль объявил о полноценном наступлении на сектор Газа
Глава Минобороны Израиля Галант заявил о переходе к полноценному наступлению
10 октября 2023, 20:39

Фото: iStock/e-crow

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о старте полноценного наступления на сектор Газа, его цитирует Times of Israel.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. Совсем недавно Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года.

В настоящий момент известно, что со стороны сектора Газа погибли до 830 человек, пострадали 4250.  Со стороны Израиля же погибли более тысячи человек, а более сотни находятся в плену у ХАМАС. 

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#израиль
#министр
#сектор газа
#хамас
#военные
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Главы МИД стран ЕС выступили против блокады Газы
Боррель: главы МИД стран ЕС призвали открыть гуманитарные коридоры в Газе
10 октября 2023, 20:22

Фото: iStock/artJazz

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС выступили против блокады сектора Газа. Об этом Боррель сообщил по итогам встречи, которая прошла в Омане.
По словам Борреля, главы МИД стран Европейского союза также призвали открыть гуманитарные коридоры и дать возможность желающим покинуть Газу. 

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Ранее эксперт по международному праву, председатель Ассоциации арабских адвокатов в Великобритании Сабах аль-Мухтар заявил, что коллективное наказание жителей сектора Газа, удары по гражданским объектам и поддержка таких действий Израиля западными странами нарушают международное право и не могут быть оправданы борьбой с терроризмом. 

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#эксперт
#дом
#мид
#взрывы
#наказание
#заседание
#поддержка
#заявление
#право
#ес
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Боррель заявил, что ряд действий Израиля противоречит международному праву
10 октября 2023, 20:19

Фото: iStock/butenkow

Ряд действий Израиля против Палестины противоречит международному праву, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, по итогам внеочередного заседания Совета МИД ЕС.
«Ряд действий Израиля, таких как отключение воды и электричества, прекращение поставок продовольствия, – все это противоречит международному праву. Ряд действий (Израиля) не соответствует нормам международного права. В этот критический момент реакция на варварские действиям ХАМАС создала такую ситуацию, когда мы должны напомнить о необходимости оставаться в рамках международного права», - прокомментировал ситуацию Боррель. 

Ранее Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. Женевские конвенции 1949 года – фундаментальные международные договоры в области гуманитарного международного права, определяющие правила защиты людей при вооруженных конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, а также гражданских лиц.

При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.

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#ес
#израиль
#сектор газа
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Швейцарский парламент потребовал запретить ХАМАС
10 октября 2023, 20:05

Фото: istockphoto.com/william87

Комиссия по политике безопасности Швейцарского Национального совета проголосовала за запрет ХАМАС как террористической организации.
«CPS-N единогласно решила внести в комиссию предложение, поручающее Федеральному совету запретить ХАМАС как террористическую организацию. Также единогласно она решила подать заявку в комиссию, поручив Федеральному совету изложить в отчёте возможности, которыми располагает Швейцария для запрета ХАМАС как террористической организации», — приводит РИА Новости соответствующий документ.

Ранее Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором, а Представители ХАМАС заявили, что выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона.

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Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором

ХАМАС выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона
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Эксперт: поддержка Западом ударов Израиля по Газе нарушает международное право
10 октября 2023, 20:02

Фото: iStock/ffikretow

Эксперт по международному праву, председатель Ассоциации арабских адвокатов в Великобритании Сабах аль-Мухтар заявил, что коллективное наказание жителей сектора Газа, удары по гражданским объектам и поддержка таких действий Израиля западными странами нарушают международное право и не могут быть оправданы борьбой с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новостей.
По мнению эксперта, Вашингтон и западные страны поддерживают агрессию Израиля против гражданских лиц. Он отметил, что Газа стала тюрьмой для 2 миллионов человек.

«Согласно международному праву, они также должны иметь право защищаться и бороться за освобождение от оккупации», — сообщил Сабах аль-Мухтар.

Эксперт добавил, что права жителей Газы уже нарушаются, однако не получают должной оценки на Западе. Аль-Мухтар заключил, что, безусловно, Израиль имеет право на самооборону, однако он не должен совершать массовые убийства и коллективные наказания.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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#сша
#эксперт
#израиль
#права
#дом
#мид
#взрывы
#страны
#заседание
#человек
#поддержка
#заявление
#право
#ес
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Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором
10 октября 2023, 19:38

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором, об этом сообщили представители МИД Палестины на своей странице в соцсети X.
Ранее о детонации снарядов с белым фосфором на территории Палестины сообщали местные жители. 

Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. Женевские конвенции 1949 года – фундаментальные международные договоры в области гуманитарного международного права, определяющие правила защиты людей при вооруженных конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, а также гражданских лиц.

При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.

По аналогии, США снабдили Украину кассетными боеприпасами, запрещенными к использованию в большинстве стран. Конвенция по кассетным боеприпасам была подготовлена 30 мая 2008 года в Дублине, её подписание началось 3 декабря 2008 в Осло. Её подписали 123 страны, не включая Украину и США.

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#израиль
#сектор газа
#хамас
#боеприпасы
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