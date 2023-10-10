«Это катастрофа»: Война в Израиле окончательно смешала все карты Байдену

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Вооруженное столкновение Израиля и Палестины может стать катастрофой для американского лидера Джо Байдена, который намеревается переизбираться в президенты, пишет журналист Дэниел Буш в статье для Newsweek.
«Разрушительная атака ХАМАС на Израиль сталкивает Белый дом с перспективой потенциальной региональной войны, которая поглотит администрацию президента США на несколько недель или месяцев. Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию», - прокомментировал ситуацию Буш.
Он также отметил, что конфликт в Изариле стал для сотрудников Белого дома полной неожиданностью. Американская администрация, помимо президентской кампании 2024 года, хотела сосредоточиться на противостоянии с Китаем и украинском конфликте.
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Евгения Парфентьева