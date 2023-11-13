«Это ловушка»: В Госдуме предостерегли от мирных переговоров с Украиной

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Решение конфликта на Украине по корейскому сценарию – это ловушка, об этом предупредил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
«Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта – это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач. В данном случае удушение мешающего им исламского мира посредством жестокого уничтожения непокоренной Палестины», - прокомментировал ситуацию Шеремет.
Депутат считает, что западные страны хотят заморозить конфликт на Украине на некоторое время, чтобы набраться сил и ударить в самый неожиданный момент.
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