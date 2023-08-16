Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер случайно разместила сообщение в социальной сети Twitter от имени главы государства. Скриншоты удаленного поста быстро распространились в сети, и ошибка была замечена пользователи, сообщает журнал Washington Examiner.
«Инвестировать в Америку — это инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я выдвигал свою кандидатуру на пост президента, я обещал, что не пренебрегу ни одной частью страны», - говорилось в сообщении.Издание отмечает, что пост был удален менее чем через 30 минут после публикации. Пользователи, которые успели сделать скриншоты этого сообщения, поделились ими в сети и предположили, что оно изначально предназначалось для аккаунта президента Байдена.
Отмечается также, что 81-летний Байден является самым старшим президентом в истории США.
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Артем Кузьмин