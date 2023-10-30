«Это провал»: В США сделали окончательный вывод об израильской разведке

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Израильская разведка, ранее считавшаяся одной из лучших в мире, полностью провалилась в сборе данных о ХАМАС, пишет The New York Times.
«Самая мощная военная сила на Ближнем Востоке не только полностью недооценила масштабы нападения, но и полностью провалила свои усилия по сбору разведданных, главным образом из-за высокомерия и ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу», - прокомментировали ситуацию в NYT.
В издании отметили, что израильские власти не могли адекватно оценить угрозу, исходящую со стороны ХАМАС, на протяжении многих лет. Как минимум на протяжении года палестинские бойцы занимались подготовкой операции и оставались совершенно незаметными для спецслужб Израиля.
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Евгения Парфентьева