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Аналитик Ларс Берн выразил в интервью шведскому swebbTV свою озабоченность тем, что западные политики, поддавшись ненависти к России, могут спровоцировать начало масштабного конфликта.
«Наши политики ослеплены ненавистью к России. Мы уже видим войну, но это скорее прокси-конфликт между Россией и НАТО, при этом альянс использует украинский народ и сталкивает его с несчастьем, приводя к потере сотен тысяч жизней. Это настолько нравственно неприемлемо, насколько только возможно», — поделился своим мнением эксперт.Тем не менее, он также отметил, что даже в случае полноценного конфликта Россия имеет большее промышленное потенциальное преимущество по сравнению с западными странами.
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Артем Кузьмин