«Это война». На Западе раскрыли правду о ненависти к России

Украина оказывает давление на Соединенные Штаты с надеждой на одобрение поставок ракет дальнего действия ATACMS на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН, которая запланирована с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свои источники.