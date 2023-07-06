Euractiv: Страны Южной Америки отказались упоминать Украину в совместной декларации с ЕС

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Южноамериканские страны отказались от упоминания всего, что связано с Украиной, в совместной декларации по итогам саммита Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
В преддверии саммита ЕС и СELAC, который должен пройти 17-18 июля, европейские чиновники прислали на согласование проект итоговой декларации, который содержал пункты о поддержке Украины. Однако страны CELAC в отправленной назад в Брюссель версии документа исключили любое упоминание Киева.
Вместо этого в проекте итоговой декларации саммита теперь содержится заявление о том, что как Европа, так и Южная Америка будут совместно «выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения текущего конфликта в Европе», средствами, гарантирующими региональный и международный мир, стабильность и безопасность.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что на на июльский саммит его пригласил премьер-министр Испании Педро Санчес. Однако, некоторые латиноамериканские лидеры не одобрили приглашение и заблокировали его.
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Вместо этого в проекте итоговой декларации саммита теперь содержится заявление о том, что как Европа, так и Южная Америка будут совместно «выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения текущего конфликта в Европе», средствами, гарантирующими региональный и международный мир, стабильность и безопасность.
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Артем Путинцев