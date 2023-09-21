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Eurasian Times: Россия держит в запасе мощное оружие для войны с НАТО

21 сентября 2023, 04:58
Фото: iStock/donfiore

Фото: iStock/donfiore

В случае возникновения открытого противостояния с НАТО, Россия намерена ответить контрмерами, используя свое высокотехнологичное оружие, которое она хранит в запасе. Такое заявление сделал индийский военный эксперт Виджайндер Тхакур.
«С момента своего возникновения на мировой арене Россия придерживалась осторожной политики в отношении использования передового вооружения, включая новейший истребитель Су-57. Это, скорее всего, было сделано осознанно с целью сохранения боевого потенциала и способности противостоять НАТО, что может сыграть решающую роль в предотвращении интервенции альянса и дальнейшего нарастания конфликта», — говорится в статье Виджайндера Тхакура, опубликованной на новостном портале Eurasian Times.
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Шольц и Зеленский встретились на полях ГА ООН
21 сентября 2023, 04:13

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.
«Сегодня канцлер Шольц встретился с президентом Украины Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

В ходе встречи оба политика призвали возобновить зерновую сделку и проинформировали о начале переговоров по вопросам гарантий безопасности по отношению к Украине.

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#политика
#мид
#оон
#шольц
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Попова заявила о проблеме последствий оружия с обедненным ураном
Попова: оружие с обедненным ураном станет бедой с неясными последствиями
21 сентября 2023, 03:28

Фото: iStock/Leestat

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила опасения относительно применения снарядов с обедненным ураном и назвала это «бедой с непредсказуемыми последствиями», передает РИА Новости.
По ее мнению, использование таких снарядов может негативно повлиять на почву, и частицы обедненного урана, поднятые в воздух, могут вызвать проблемы со здоровьем человека при контакте с кожей или вдыхании.

Анна Попова отметила, что почва, пострадавшая от таких снарядов, возможно, не сможет использоваться в сельском хозяйстве, что может затронуть значительные территории. Она подчеркнула, что недопустимо недооценивать потенциальные опасности для здоровья людей, связанные с использованием снарядов с обедненным ураном, и это требует серьезного внимания и преодоления.

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Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины
Депутат Шеремет на фоне заявлений Дуды назвал Польшу главным врагом Украины
21 сентября 2023, 03:19

Фото: iStock/rarrarorro

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что основным вызовом для Украины является Польша, которая, по его словам, давно проявляет интерес к западноукраинским территориям.
«Главным врагом Украины сегодня можно считать Польшу, которая уже давно присматривается к западноукраинским землям. Польша заинтересована в ослаблении Украины и не скрывает своих экономических амбиций. Даже несмотря на ранее дружественные отношения, когда поляки называли себя лучшими братьями Украины, сейчас интересы столкнулись, и дружбе пришел конец», - заявил он Шеремет.
Шеремет также подчеркнул, что, по его мнению, украинскому народу стоит осознать, что дружба с Польшей и, более широко, с Западом, может оказаться опасной для Украины, и что это не приносит реальных выгод.

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#отношения
#польша
#зеленский
#вооружения
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В Орловской области обезвредили два беспилотника
Клычков: в Орловской области обезвредили два БПЛА, атакующих топливные объекты
21 сентября 2023, 03:11

Фото: iStock/aapsky

В Орловской области были нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата, которые предприняли попытки нападения на объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«Сегодня ночью на территории Орловской области были обезврежены два беспилотных летательных аппарата, которые предпринимали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, ущерба и пострадавших не было», — отметил Клычков.
Он также подчеркнул, что ситуация на данный момент находится под контролем.

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#крым
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#пво
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Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ
Жена Зеленского пришла на заседание Генассамблеи ООН с забинтованным пальцем
21 сентября 2023, 02:42

По информации портала «Страна.ua», жена президента Украины Елена Зеленская, вероятно, получила травму пальца правой руки во время своего визита в Соединенные Штаты Америки.
Это стало заметно на фотографиях, где первую леди Украины можно увидеть с забинтованным средним пальцем. Издание также отметило, что на первый день её приезда, такой повязки на руке у Елены Зеленской не было видно.

В настоящее время в Нью-Йорке проходит Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН с 19 по 26 сентября, в рамках которой ряд глав государств и правительств собрались для участия в различных мероприятиях. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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#байден
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Лавров в шутку предложил журналистам из РФ «погулять на 40 километров»
21 сентября 2023, 02:40

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил про категорию американских виз для журналистов, сопровождающих его во время поездки на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости.
«Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров», — сказал министр журналистам в кулуарах Генассамблеи.

Сопровождающие Лаврова в поездке журналисты на этот раз получили визы типа C2. Это так называемые «транзитные» визы предназначенные для лиц, которые направляются в штаб-квартиру ООН, и позволяет передвигаться в пределах радиуса 25 миль (40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка.

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Главы МИД стран БРИКС поддержали реформу Совбеза ООН
МИД России: главы МИД стран БРИКС поддержали идею реформы ООН
21 сентября 2023, 02:38

Фото: istock / LewisTsePuiLung

Главы Министерств Иностранных Дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) выразили поддержку реформе Организации Объединенных Наций (ООН), включая Совет Безопасности, с целью усовершенствования его демократичности, представительности, эффективности и реакции на глобальные вызовы.
Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Министерства Иностранных Дел России, по итогам встречи глав МИД БРИКС в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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#мид
#страны
#оон
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Стало известно о планах президента Палестины посетить Россию
Глава МИД Палестины заявил о планах президента Аббаса посетить РФ до конца года
21 сентября 2023, 01:40

Фото: iStock/Cineberg

Президент Палестины Махмуд Аббас намеревается посетить Россию до завершения 2023 года. Об этом объявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.
 «В любом случае, в ближайшем будущем планируется визит моего президента в РФ», - заявил Аль-Малики.
На вопрос, произойдет ли это в текущем году, он дал утвердительный ответ.

Сам министр также объявил о своем намерении посетить Москву в скором времени для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Аль-Малики уточнил, что его визит был запланирован на прошлый месяц, но был перенесен из-за изменений в графике Лаврова и состоится после Генеральной Ассамблеи ООН.

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#оон
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Российский сенатор назвал тревожную для Шольца деталь на Генассамблее ООН
Сенатор Пушков: Шольца на Генассамблее ООН слушал практически пустой зал
21 сентября 2023, 01:33

Фото: council.gov.ru

На Генеральной Ассамблее ООН канцлер Германии Олаф Шольц произнес свою речь перед практически пустым залом, так как вызвал ограниченный интерес к своей персоне. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, это впервые в истории ООН, когда ни сам лидер, ни позиция Германии не вызывают значительного интереса», - написал Пушков.
Парламентарий также подчеркнул, что в новой реальности решения принимаются в других местах, подчеркивая изменение влияния и роли различных стран в мировых делах.

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