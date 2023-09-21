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В случае возникновения открытого противостояния с НАТО, Россия намерена ответить контрмерами, используя свое высокотехнологичное оружие, которое она хранит в запасе. Такое заявление сделал индийский военный эксперт Виджайндер Тхакур.
«С момента своего возникновения на мировой арене Россия придерживалась осторожной политики в отношении использования передового вооружения, включая новейший истребитель Су-57. Это, скорее всего, было сделано осознанно с целью сохранения боевого потенциала и способности противостоять НАТО, что может сыграть решающую роль в предотвращении интервенции альянса и дальнейшего нарастания конфликта», — говорится в статье Виджайндера Тхакура, опубликованной на новостном портале Eurasian Times.Читайте также:
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