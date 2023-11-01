Эвакуация иностранцев из сектора Газа застопорилась из-за спора ХАМАС и Египта

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Палестинское движение ХАМАС и Египет не смогли договориться о размещении наблюдателей из ООН, в результате чего иностранцы не могут покинуть территорию сектора Газа. Об этом пишет издание Financial Times.
Уточняется, что Египет согласился оказать помощь в эвакуации иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством из Газы. Однако страна выразила желание, чтобы этим занималась ООН, представители которой, по предложению египетских властей, должны разместиться на стороне границы Газы.
ХАМАС, в свою очередь, хочет, чтобы они были размещены на стороне Египта. Стороны пока не могут прийти к компромиссному решению, поэтому эвакуация иностранцев застопорилась.
Отмечается, что для решения проблемы подключился Катар, который стал посредником между ХАМАС, Египтом и Израилем.
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ХАМАС, в свою очередь, хочет, чтобы они были размещены на стороне Египта. Стороны пока не могут прийти к компромиссному решению, поэтому эвакуация иностранцев застопорилась.
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Анастасия Чинкова