Эвакуацию из Газы ждут более 900 человек, включая около 500 россиян

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Эвакуацию из сектора Газа ожидают около тысячи человек, в их числе примерно 500 россиян, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в Палестине.
«В списках более 900 человек, более 500 из них россияне», - прокомментировали ситуацию представители дипведомства.
При этом, ранее палестинский министр здравоохранения Май аль-Кейла сообщал, что система здравоохранения сектора Газа потерпела полный крах. В регионе проблемы с работой основных медицинских учреждений Газы: для обеспечения не хватает топлива, гуманитарной помощи для всех нужд недостаточно.
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Евгения Парфентьева