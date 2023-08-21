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Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки

21 августа 2023, 23:41

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал первое видеообращение после попытки вооруженного мятежа — предположительно, из одной из африканских стран.
«Работаем. Температура +50°. Всё как мы любим. “Группа Вагнера” проводит развед-поисковую деятельность. Делает <...> Африку ещё более свободной. <...> Кошмарим “ИГИЛ”, “Аль-Каиду” и других бандосов. Берём на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которым мы давали обещание, что справимся», — заявил Пригожин.

Видеообращение Пригожина опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». Как поясняет «Коммерсантъ», это верифицированный канал ЧВК, который часто публикует видео, записанные командирами группы. При этом Пригожин не уточнил, в какой именно из стран Африки он сейчас находится.


Asharg News: Премьер Нигера опроверг информацию о наличии в стране бойцов «Вагнера»
Ранее агентство Associated Press cообщало, что один из лидеров мятежа в Нигере генерал Салифу Моди обратился за помощью к ЧВК «Вагнер».

После попытки вооружённого мятежа 24 июня Евгений Пригожин покинул Россию и уехал в Белоруссию. Однако вскоре основателя «Вагнера» снова заметили в РФ. Так, известно, что он был на встрече с президентом Владимиром Путиным 29 июня в Кремле, а также посещал Санкт-Петербург во время саммита Россия—Африка 27 июля.

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#африка
#видео
#наём
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Маск сообщил о личном разговоре с Путиным
Маск в беседе с чиновниками Пентагона сообщил о личном разговоре с Путиным
21 августа 2023, 23:24

Фото: РИА Новости

Американский миллиардер Илон Маск в ходе беседы с чиновниками Пентагона сообщил, что лично разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом позже глава SpaceX стал отрицать свои контакты с российским лидером, пишет The New Yorker.
По словам репортера-расследователя Ронана Фэрроу, Пентагон был заинтересован в усилиях SpaceX по предоставлению ВСУ доступа в интернет с помощью Starlink.

Сам Маск заявлял, что его все больше беспокоит использование его технологий в военных целях и выступал за скорейшие переговоры с Путиным касательно украинского конфликта.

«К ужасу представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным», — утверждает Фэрроу.

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#сша
#интернет
#техника
#всу
#илон маск
#пентагон
#переговоры
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Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов на сумму $12 млрд
Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на сумму $12 млрд
21 августа 2023, 22:15

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Департамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на сумму $12 млрд. Об этом сообщил источник в Пентагоне.
Отмечается, что польские власти запросили у США 96 вертолетов данной модификации, а также намерены приобрести вооружения и запчасти.

Прежде сообщалось, что Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой для дальнейшего оказания помощи. Чиновники США выразили сомнения, что финансовая помощь, оказываемая Западом и союзниками будет эффективной, так как на Украине процветает коррупция. 

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#сша
#помощь
#коррупция
#чиновники
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КНДР готова использовать ядерное оружие
Рёнхап: В Южной Кореи заявили, что КНДР готова использовать ядерное оружие
21 августа 2023, 21:47

Фото: iStock/HStocks

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Северная Корея была бы готова мобилизовать все возможные вооружения ради достижения своей цели в случае войны. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
Отмечается, что речь также идет об использовании ядерного оружия. 

Накануне сообщалось, что в Южной Корее начались военные учения. Местные вооруженные силы проходят подготовку совместно с солдатами США. ​Известно, что в ходе ​тренировочных учений, будут отрабатываться совместные действия на случай возникновения угрозы со стороны Северной Кореи. 

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#сша
#военные
#учения
#война
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Захарова предложила Украине готовиться к уровню жизни Гаити
Захарова призвала Украину готовиться к кризису, схожему с ситуацией на Гаити
21 августа 2023, 21:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все страны, которые попадают под влияние США, оказываются в таком положении, как Гаити. Об этом она написала в своем телеграмм-канале.
По словам дипломата, при полном бессилии правоохранителей, в Гаити подвергаются насилию и убийствам тысячи человек. Местные вооруженные банды творят беззаконие. Захарова подчеркнула, что именно такими методами реализуются планы США по продвижению стабильности в регионах.  

Она также заявила, что к подобному сценарию должна готовиться Украина, которую ждет глубокий кризис и процветание бандитизма. 

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#сша
#россия
#украина
#кризис
#всу
#захарова
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Кандидат в президенты США Рамасвами: Новый правитель США должен «открыть Россию» и завершить СВО
21 августа 2023, 21:35

Фото: iStock/lucky-photographer

Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что следующий глава Штатов должен «открыть Россию» и урегулировать конфликт на Украине. Об этом он написал в соцсети X.
Он уточнил, что мирный исход российско-украинского конфликта приведёт к победе над Китаем. 

По словам Рамасвами, «открытие Китая» было совершено 37-м президентом США Ричардом Никсоном во время холодной войны.

Ранее кандидат в президенты США Рамасвами пообещал, что, если его изберут, Украина не войдёт в НАТО. Первостепенной задачей станет налаживание сотрудничества с Россией. Но чтобы Украина не стала членом альянса, Кремль должен будет выполнить ряд условий. 

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#сша
#россия
#президент
#украина
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Зеленскому показали, в каких границах останется Украина после конфликта
Журналист из США Хинкл: Украина потеряет выход к Черному морю и Львов
21 августа 2023, 21:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украина лишиться значительных территорий, если военные действия в стране продолжатся. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube - канале.
Он также заявил, что все знают, чем закончится конфликт. По его мнению, Украина лишится выхода к Черному морю, Россия достигнет целей спецоперации, а западная часть страны отойдет Польше, которая вторгнется на ее территорию с помощью США.  

Журналист отметил, что в конченом итоге, конфликт завершится на тех условиях, которые будут озвучены Россией.  

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#сша
#россия
#конфликт
#журналист
#украина
#страны
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Медведев пригрозил Европе «последним днем»
Медведев посоветовал странам Запада «не заигрываться в самолетики»
21 августа 2023, 20:56

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о передаче киевскому режиму истребителей F-16 может плохо кончиться для Европы. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, такое решение напоминает «игры в песочнице».

Медведев посоветовал не заигрываться в игры, так как для Европы, в таком случае, может наступить последний день. 

Прежде, глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок заявила, что тот день, когда Нидерланды и Дания озвучили намерение о передаче боевых самолетов Киеву, является хорошим не только для Украины, но и для Европы. Комментируя ее слова, Медведев подчеркнул, что странам Запада «не стоит заигрываться в самолетики». 

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#фрг
#нидерланды
#запад
#медведев
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Греция будет обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16
21 августа 2023, 20:53

Фото: РИА Новости/Александр Ковалев

Греция будет учить украинских лётчиков управлять истребителями F-16, которые ВСУ поставят Нидерланды и Дания. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Кроме того, Зеленский заявил, что Греция присоединилась к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украине, которую приняла Группа семи на саммите НАТО в Вильнюсе. 

В ходе поездки в Грецию президент Украины встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с лидерами стран Западных Балкан.

Ранее сообщалось, что Дания, которая поставит Украине истребители F-16, поставила Зеленскому условие, согласно которому использовать самолёты можно исключительно на территории Украины. Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен объяснил принятые меры тем, что поставки совершаются не для нападения на Россию, а для защиты собственного государства от атак противника. 

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#греция
#украина
#поставки
#обучение
#всу
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Эрдоган предостерег ЭКОВАС от вторжения в Нигер
Президент Турции Эрдоган: Вторжение ЭКОВАС в Нигер дестабилизирует Африку
21 августа 2023, 20:12

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Военная интервенция ЭКОВАС в Нигер приведет к дестабилизации обстановки во многих государствах континента. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT.
По словам турецкого лидера, Анкара ведет переговоры по линии МИД основной целью которых, является обсуждение вопросов по мирному урегулированию в стране. Эрдоган назвал решение объединения о военной интервенции неприемлемым и подчеркнул, что она может привести к существенной дестабилизации стран африканского континента.  

Президент Турции выразил надежду, что в Нигере вскоре будет установлен мир и стабильность. 

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#эрдоган
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