Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал первое видеообращение после попытки вооруженного мятежа — предположительно, из одной из африканских стран.
«Работаем. Температура +50°. Всё как мы любим. “Группа Вагнера” проводит развед-поисковую деятельность. Делает <...> Африку ещё более свободной. <...> Кошмарим “ИГИЛ”, “Аль-Каиду” и других бандосов. Берём на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которым мы давали обещание, что справимся», — заявил Пригожин.Видеообращение Пригожина опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». Как поясняет «Коммерсантъ», это верифицированный канал ЧВК, который часто публикует видео, записанные командирами группы. При этом Пригожин не уточнил, в какой именно из стран Африки он сейчас находится.
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Ранее агентство Associated Press cообщало, что один из лидеров мятежа в Нигере генерал Салифу Моди обратился за помощью к ЧВК «Вагнер».
После попытки вооружённого мятежа 24 июня Евгений Пригожин покинул Россию и уехал в Белоруссию. Однако вскоре основателя «Вагнера» снова заметили в РФ. Так, известно, что он был на встрече с президентом Владимиром Путиным 29 июня в Кремле, а также посещал Санкт-Петербург во время саммита Россия—Африка 27 июля.
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Артем Путинцев