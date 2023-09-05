Евреев во времена ВОВ уничтожали не немцы, а бандеровцы, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что во времена ВОВ, евреев уничтожали в основном не немцы, а «бандеровцы и иже с ними». Об этом он рассказал в ходе своего выступления на заседании российского оргкомитета «Победа».
Глава государства также призвал «вытаскивать и показывать» то, что в современной Украине убийц причисляют к героям.
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Анастасия Крестьянова