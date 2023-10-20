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Евродепутат Томак назвал Россию угрозой для евровыборов 2024 года

20 октября 2023, 14:09
Фото: istockphoto.com/Callan Quinn

Фото: istockphoto.com/Callan Quinn

Депутат Европейского парламента от Румынии Эуджен Томак заявил, что Россия является угрозой европейских выборов 2024 года из-за возможности вмешательства Москвы в этот процесс.
«Россия представляет самую страшную угрозу. Москва, несомненно, попытается вмешаться в выборы в Европарламент. С этой целью она будет выделять огромные суммы, используя манипуляцию в качестве оружия», — приводит RT слова Томака.

Вместе с тем, парламентарий поинтересовался, каким образом Еврокомиссия намерена обеспечивать безопасность, честность и прозрачность предстоящих выборов.


Кроме того, на Западе всё чаще распространяется слух о намерениях России применить ядерное оружие против Украины и некоторых стран-участниц НАТО. Такое мнение высказывают различные политологи, журналисты, политики и военные эксперты, основываясь на откровенных домыслах и фейках. Как передают argumenti.ru, представитель американский корпорации RAND Эдвардс Гейст уже заявлял, что из-за наращивания Москвой и Пекином ядерного потенциала у Штатов могут возникнуть серьёзные проблемы.

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#выборы
#россия
#нато
#ядерное европа
#политика
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Песков: Планы провести большую пресс-конференцию Путина есть
20 октября 2023, 13:50

Фото: kremlin.ru

В Кремле есть планы по проведению большой пресс-конференции главы РФ Владимира Путина, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Такие планы есть. Мы будем вас информировать по срокам ее проведения», - прокомментировал ситуацию Песков. 

Вчера Владимир Путин провел заседание Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ, посвящённое вопросам развития и оснащения спортивной инфраструктуры. На ней глава государства потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят за границу юных российских спортсменов. Путин дал соответствующее поручение Министерству спорта и президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку.

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#рф
#дмитрий песков
#пресс-конференция
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В Израиле принято решение о начале наземной операции в Газе
Посол Израиля в РФ Бен Цви: решение о начале наземной операции в Газе принято
20 октября 2023, 13:49

Фото: iStock/e-crow

Уже принято решение о начале проведения Израилем наземной операции в секторе Газа, однако сроки не уточняются. Об этом рассказал израильский посол в России Александр Бен Цви.
«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников», - передает ТАСС слова дипломата.

Он также уточнил, что без проведения наземной операции в Газе решить поставленные задачи невозможно. Однако сроки проведения операции Бен Цви не уточнил.

Израиль вносит в свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа коррективы под влиянием США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Авторы отмечают, что фиксируются изменения планов израильского военного командования в отношении проведения наземной операции в секторе Газа. По их мнению, операция может начаться раньше, однако дольше длиться.


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#операции
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Лозанский: Байден пугает американцев Путиным, чтобы выбить деньги для Украины
Американист Лозанский объяснил, зачем Байден сравнил Путина с ХАМАС
20 октября 2023, 13:46

Фото: kremlin

Кремль считает неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, сопоставившего политику российского лидера Владимира Путина и действия ХАМАС. Об этом сообщил пресс0-серктарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, накануне американский лидер Джо Байден в обращении к нации заявил, что ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы, но у них есть «нечто общее». Он также назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая в будущем принесет дивиденды Америке.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский объяснил, что таким образом Байден планирует запугать народ и выманить денег для Украины. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1»
«Да, Байден сравнил Путина с ХАМАСом, вот такое у Байдена мировоззрение. Он постоянно говорит, что если Путин победит на Украине, то дальше он пойдёт на Прибалтику, на Польшу и доберётся до Америки. Так он пугает американцев и так он выпрашивает деньги для Украины», — сказал Эдуард Лозанский. 
Эксперт также отметил плачевное состояние действующего лидера, отметив, что по-прежнему никто из народа не видит его на втором президентском сроке.

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#байден
#украина
#хамас
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Военный эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне
Военный эксперт Сивков: Испытания в Неваде провоцируют ядерную гонку между США и РФ
20 октября 2023, 13:12

Фото: istock / vadimrysev

Проведенные испытания на полигоне в Неваде провоцируют «ядерную гонку» США и России. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков, пишет РИА «Новости».
В штате Невада на военном полигоне провели испытания, в ходе которых был спровоцирован подземный химический взрыв. Целью испытаний США стало выявление маломощных ядерных взрывов по всему миру.

«Прямой конфликт Вашингтона и Москвы практически неизбежно приведёт к применению ядерного оружия с гарантированным взаимоуничтожением сторон», – заявил Сивков.
Эксперт выразил опасения по поводу актуализации «ядерной повести», нарастающей напряженности по всему миру и угрозы реального применения ядерного оружия, в том числе на Ближнем Востоке.

Сивков подытожил, что в таких условиях Россия должна быть уверена, что ядерное оружие, находящееся в арсенале страны, боеспособно. 

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что США демонстративно провели испытания на ядерном полигоне после отзыва Госдумой РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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#сша
#россия
#эксперт
#конфликт
#оружие
#испытания
#взрыв
#новости
#ядерное оружие
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В США указали Зеленскому на роковую ошибку
TNI: мир на Украине будет возможен только на условиях России
20 октября 2023, 13:02

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский будет сожалеть о том, что не Украина отказывалась от мирных переговоров с Россией. Так считает Тед Снайдер для издания The National Interest.
«С начала конфликта у Украины трижды была возможность завершить его дипломатически, но США каждый раз блокировали переговоры. Киеву все равно придется подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше», — говорится в статье.

При этом он подчеркнул, что руководства стран Запада уже начинают понимать, что конфликт не закончится победой Киева, а Москва не уступит требованиям Украины в случае переговоров.

Таким образом, автор статьи утверждает, что Украине рано или поздно все равно придется гарантировать нейтралитет, однако при этом она потеряет Донбасс, херсонскую и Запорожскую области, хотя на момент первых переговоров их еще можно было сохранить.

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#всу
#переговоры
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Медведев предсказал судьбу ведомого США мира
Медведев заявил, что США ведут мир к глубочайшей пропасти
20 октября 2023, 12:56

Фото: iStock/rarrarorro

Действия США постепенно ведут мир в глубочайшую пропасть. Об этом в своём Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что решения, который принимают США, говорят о «необратимом ментальном расстройстве их носителей», а также об утрате совести. 

В качестве примера Медведев представил недавнее заявление президента США Джо Байдена, который назвал «разумной инвестицией» средства, которые направляются в другие страны для убийства людей. Речь шла о новых поставках вооружения на несколько десятков миллиардов долларов Израилю и Украине. 

В заключение политик отметил, что действия США выходят за рамки добра и зла и показывают всю философию политики страны, сформированную столетиями. 

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#смерть
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Израиль атаковал греческую православную церковь в Газе
20 октября 2023, 12:44

Фото: istockphoto/ronib1979

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по территории греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. Как говорят местные журналисты, погибли как минимум два человека, один из которых — ребенок.
Всего в результате обстрела пострадали около 50 человек, сообщает телеграм-канал Baza. Под завалами обрушившихся стен храма могут находиться люди. Церковь Святого Порфирия считается одной из древнейших в мире. Она была построена в V веке. А разрушена «богоизбранным народом» в XXI. Израильская разведка заявила, что по их данным внутри церкви находились боевики ХАМАС.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.

Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

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#израиль
#военные
#контроль
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#операции
#люди
#сектор газа
#хамас
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В Совфеде назвали не случайными испытания США на ядерном полигоне
Сенатор Джабаров: США целенаправленно провели испытания на ядерном полигоне
20 октября 2023, 12:41

Фото: iStock/Gerasimov174

США целенаправленно и демонстративно провели испытания на ядерном полигоне после отзыва Госдумой РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Он отметил, что проведение испытаний могло случайным образом совпасть с принятием решения Госдумой. Однако Джабаров всё же склоняется к тому, что это был «целенаправленный жест американцев».

По его словам, представители США своими действиями пытались показать России, что им неважны принятые страной решения.

Джабаров добавил, что США, в отличие от России, не желают ратифицировать ДВЗЯИ.

Ранее сообщалось, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает полного выхода из договора. Если другие страны будут проводить испытания ядерного оружия, то и Россия вправе сделать тоже самое в ответ. 

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#сша
#россия
#ядерное оружие
#испытания
#полигон
#совет федерации
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Обращение Байдена к нации: о войне с русскими и угрозе в лице Путина
Байден выступил с обращением к нации по ситуации на Ближнем Востоке и Украине
20 октября 2023, 12:27

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Президент США Джо Байден обратился к американскому народу и сделал ряд заявлений. Это стало его вторым экстренным обращением к нации за время президентства. Байден оценил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и высказался о возможности военного противостояния России и США. Редакция «Радио 1» расскажет о важных заявлениях американского лидера и о том, какие меры намерены предпринять США для разрешения вооруженных конфликтов.

Байден обратился к нации


Президент США Джо Байден записал обращение к американской нации, которое прежде анонсировала его пресс-служба после визита в Израиль. В ходе своего выступления, Байден заявил, что мир находится в «переломной точке» и все принятые решения предопределят будущее на несколько десятилетий вперед.

Байден о ситуации на Украине


В ходе своего обращения к нации, президент США Джо Байден уделил внимание ситуации на Украине и палестино-израильскому конфликту. Он заявил, что для национальной безопасности Америки особенно важно, чтобы Украина и Израиль одержали победу в вооруженных столкновениях. По мнению американского лидера, агрессия, которая направлена против этих стран может распространиться по всему миру. Байден попытался найти общее между палестинской группировкой ХАМАС и президентом России Владимиром Путиным. Глава США заявил, что угрозы они представляют разные, однако усилия обоих направлены на то, чтобы «уничтожить соседнюю с ними демократию».

Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке
Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке

Джо Байден сообщил американцам, что направит Конгрессу запрос на выделение дополнительных средств для нужд Израиля и Украины. Президент США назвал финансовую поддержку этих стран «разумной инвестицией», которая принесет Вашингтону дивиденды. Он также добавил, что намерен обратиться к Конгрессу с просьбой направлять оружие Украине бесперебойно, чтобы «защитить себя».

Американский президент подчеркнул, что США не хотят, чтобы армия их страны воевала с русскими, но если Россия нападет на союзников, Вашингтон будет защищать «каждый дюйм НАТО». Байден добавил, что США не планируют отправлять своих солдат на Украину для участия в военных действиях.

«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее»,— заключил американский президент. 

Джо Байден о поддержке Израиля

 
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники прилагают все усилия для создания «лучшего будущего» для Ближнего Востока. Говоря о палестино-израильском конфликте, американский лидер подчеркнул, что помощь, оказываемая США израильской стороне, покажет, что Тель-Авив сильнее, чем был когда-либо прежде.

Байден отметил, что Израиль и Палестина заслуживают того, чтобы жить в мире и не сомневаться в своей безопасности.
 

Россия отреагировала на обращение Байдена к нации

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обращение президента США Джо Байдена к нации и заявил, что слова американского лидера о «разумной инвестиции» говорят о его необратимом ментальном расстройстве.

«Байден назвал «разумной инвестицией» деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США», - напомнил Медведев.
По его словам, подобные высказывания за гранью добра и зла.

«Это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий», — подытожил политик.
 
Высказывание американского лидера также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что войны для США всегда были «разумной инвестицией», но ранее Вашингтон называл это «борьбой за свободу и демократию». Как оказалось, для американских властей «это просто расчет», отметила Захарова.
 
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что нынешний президент США предал демократию и лишил американцев возможности быть уверенными в завтрашнем дне. Депутат призвал Байдена вспомнить русскую пословицу: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь», и прекратить следовать принципу создания очагов хаоса и войны по всему миру.

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