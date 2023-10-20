Евродепутат Томак назвал Россию угрозой для евровыборов 2024 года

Фото: istockphoto.com/Callan Quinn
Депутат Европейского парламента от Румынии Эуджен Томак заявил, что Россия является угрозой европейских выборов 2024 года из-за возможности вмешательства Москвы в этот процесс.
«Россия представляет самую страшную угрозу. Москва, несомненно, попытается вмешаться в выборы в Европарламент. С этой целью она будет выделять огромные суммы, используя манипуляцию в качестве оружия», — приводит RT слова Томака.
Вместе с тем, парламентарий поинтересовался, каким образом Еврокомиссия намерена обеспечивать безопасность, честность и прозрачность предстоящих выборов.
Читайте также:
Лозанский: Байден пугает американцев Путиным, чтобы выбить деньги для Украины
Военный эксперт рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне
Обращение Байдена к нации: о войне с русскими и угрозе в лице Путина
Мелисса Тимофеева