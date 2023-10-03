Еврокомиссия готова разморозить €13 млрд для Венгрии, чтобы она помогала Украине

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Европейская комиссия разморозит 13 миллиардов евро для Венгрии, при условии, что Будапешт поддержит Киев. Информацию сообщает газета Financial Times, ссылаясь на трех чиновников.
«Комиссия намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования до конца ноября. Двое из них заявили, что выделение средств частично обусловлено желанием заручиться поддержкой [премьер-министра Венгрии Виктора - прим.ред.] Орбана увеличения бюджета», — говорится в материале.Ранее Будапешт заявлял, что Украина ничего не получит из денег Евросоюза, пока Венгрии не выплатят полагающиеся ей денежные средства из фондов ЕС, так как для изменения бюджета Европейского союза нужна единогласная поддержка.
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