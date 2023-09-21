Еврокомиссия и власти Германии создают препятствия для работы RT в стране

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Еврокомиссия вместе с немецкими властями решает, как воспрепятствовать работе российского телеканала RT и информагентства Ruptly. Об этом сообщила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес.
Она напомнила, что Евросоюз запретил трансляцию некоторых российских СМИ на территории европейских государств. Причиной этому стала пропаганда и оправдание действий на Украине, в которых обвиняют Россию.
RT отмечает, что, по словам Макгиннес, в Евросоюзе идёт активная работа над блокировкой российских информационных ресурсов.
При этом, в Германии наблюдаются попытки обхода блокировок. Так создаются запрещённые зеркальные домены RT Germany и ряда Telegram-каналов.
В связи с этим, Еврокомиссия начала активную работу с властями Германии по поиску запрещённого контента с последующей блокировкой площадок, на которых он размещён.
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RT отмечает, что, по словам Макгиннес, в Евросоюзе идёт активная работа над блокировкой российских информационных ресурсов.
В связи с этим, Еврокомиссия начала активную работу с властями Германии по поиску запрещённого контента с последующей блокировкой площадок, на которых он размещён.
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Анастасия Чинкова