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На эти цели панируют выделить €8,2 млн
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству запустил программу поддержки евроинтеграции Грузии, на которую выделят €8,2 млн.
Как отмечает RT, закупки на конкурсной основе для внешней деятельности ЕС будут реализовываться из общего бюджета Евросоюза и из Европейского фонда развития. Программа будет длиться более трёх лет.
В то же время страны «большой семёрки» обсуждают новые антироссийские меры. А вот в Брюсселе не могут утвердить последний пакет антироссийских санкций, поскольку Венгрия блокирует принятие ограничений. Как уточняют argumenti.ru, у западных государств нет юридических возможностей «замораживать» российские деньги. Такое незаконное присвоение средств России уже подорвало доверие к Западу со стороны других стран.
Ранее сообщалось, что Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США намерен реализовать программу по выявлению и разоблачению «российской дезинформации» на Украине, в Белоруссии и других странах Евразии, на эти цели планируется потратить $1 млн.
Как отмечает RT, закупки на конкурсной основе для внешней деятельности ЕС будут реализовываться из общего бюджета Евросоюза и из Европейского фонда развития. Программа будет длиться более трёх лет.
Ранее сообщалось, что Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США намерен реализовать программу по выявлению и разоблачению «российской дезинформации» на Украине, в Белоруссии и других странах Евразии, на эти цели планируется потратить $1 млн.
Мелисса Тимофеева