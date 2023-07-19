Еврокомиссия отказала Турции в приеме в ЕС в 2024 году

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Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году, пишут 19 июля «Известия». По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, для того чтобы войти в ЕС, «требуются годы, а не часы». Он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Анкару не носить розовые очки по вопросу вступления в ЕС. Он отметил, что никто из европейцев не желает видеть Турцию в Европе. А американское издание Politico заявило, что из-за экономических сложностей Евросоюз не сможет принять в свой состав одновременно и Украину, и Турцию.
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Артем Путинцев