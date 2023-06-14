Еврокомиссия «поможет» Сербии «эффективно освоить» программы ЕС

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«Цель контракта — повышение эффективности освоения фондов ЕС путём поддержки национальных контактных пунктов, соответствующих национальных органов власти, правительственных органов и административных структур в Республике Сербия», — приводит RT текст соответствующего гранта.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты согласовали очередной пакет военной помощи для Украины на $325 млн, в который войдут средства ПВО и борьбы с танками, а также бронетехника и боеприпасы для артиллерии и РСЗО. Вооружение берется из наличия Пентагона на фоне проведения Украиной контрнаступления.
Кроме того, как сообщают argumenti.ru со ссылкой на издание The New York Times, США намерены предложить Украине 10-летнюю программу военной поддержки по «израильской модели» вместо вступления в Североатлантический альянс.