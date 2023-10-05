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«Европа должна»: Зеленский выступил с нравоучениями для европейских лидеров

Зеленский заявил, что Европа должна стать самостоятельной от торнадо в США
05 октября 2023, 16:28
Фото: РИА Новости/ Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/ Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский, на полях саммита в Гренаде, заявил, что Европа должна стать самостоятельной от политического торнадо в США, его цитирует «РБК-Украина».

«Чтобы не происходило в других частях света, какие бы политические торнадо наши партнеры не переживали, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в Америке, за набирающим обороты политическим штормом», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Отмечается, что с этой тирадой Зеленский выступил, когда в очередной раз просил у европейских партнеров оружие и технику для ВСУ. В завершении он отметил, что Европа и Украина вместе должны продолжить защищать западные ценности.

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#оружие
#европа
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#украина
#всу
#владимир зеленский
#сша
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Политолог Камкин: «Запад уже устал от Зеленского»
05 октября 2023, 16:29

Фото: istockphoto.com/Стрингер

Политолог, германист Александр Камкин высказал мнение о том, что западные страны, поддерживающие Украину, разочаровались в её лидере Владимире Зеленском из-за провалившегося контрнаступления Украины.
«Запад уже устал от Зеленского и разочарован в его действиях, поскольку с контрнаступлением ничего не получилось. Все эти очевидные сигналы Киеву говорят о том, что помощь на украинских условиях вряд ли в дальнейшем будет возможна», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Камкин.

Специалист считает, что в Киеве опасаются более тщательного контроля со стороны американцев за расходованием предоставляемых средств. Вместе с тем, прекращать полностью финансировать Украину Запад не намерен, поскольку США выгоден такой кризис в стране при условии, что многим другим западным странам антироссийская политика и санкции всё же наносят существенный урон.

Так, финский политолог Йохан Бекман заявил, что санкционная политика негативно сказывается на простых гражданах. Кроме того, санкции не оказывают Россию того влияния, которое должны по задумке западноевропейских политиков.

«То, что я вижу на стороне России, — это только развитие. Ищут новых партнёров. Очень быстро исправили ситуацию. Никакого вреда нет со стороны санкционного режима. Экономика стабильная, уровень жизни стабильный. Никаких изменений нет», — отметил в беседе с «Царьградом» Бекман.

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#санкции
#политика
#зеленский
#запад
#украина
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Пашинян и Зеленский побеседовали на саммите в Гранаде
05 октября 2023, 16:19

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский провели беседу на полях саммита в Гранаде, об этом сообщает panorama.am.
«В Сети активно распространяются фотографии лидеров Армении и Украины – Никола Пашиняна и Владимира Зеленского. Они провели короткую беседу в городе Гранаде», - прокомментировали ситуацию на онлайн-портале. 

При этом, сведеньями о содержании их беседы в СМИ не располагают. 

В испанском городе Гранада проходит третий по счету саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). На нем присутствуют лидеры 27 стран Евросоюза, 20 стран-партнеров и государств-кандидатов, включая Украину, Турцию, Армению, Азербайджан, Молдавию, Турцию, Украину, государства Балкан, а также самопровозглашенного Косова.

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#армения
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В Грузии обеспокоены из-за заявления о создании пункта ВМФ РФ в Абхазии
05 октября 2023, 15:51

Фото: iStock/Denis Kabanov

МИД Грузии выразил обеспокоенность заявлением президента Абхазии Аслана Бжании, согласно которому в Очамчирском районе планируется создание пункта базирования ВМФ РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства.
По мнению грузинского министерства, такие действия — это нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии, которые представляют провокационную попытку. Ведомство призывает РФ «уважать международные обязательства, выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

Ранее президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. По словам президента республики, соответствующее соглашение уже подписано.

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#соглашение
#президент
#вмф
#нарушение
#рф
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Орбан рассказал об устроенном ЕС кошмаре
Орбан: ЕС создает мир из «1984» Оруэлла
05 октября 2023, 15:23

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил политику Евросоюза с происходящим в известном произведении Джорджа Оруэлла «1984». Об этом Орбан написал в социальной сети X.
Орбан пояснил, что Брюссель покупает и поставляет вооружения через Европейский фонд мира, а также хочет контролировать СМИ через «Акт о свободе средств массовой информации». Премьер-министр Венгрии добавил, что Европа боролась с коммунистами не для того, чтобы оказаться в 1984 году.

Орбан также сравнил новый закон о свободе средств массовой информации в Европейском союзе с Информационным бюро коммунистических и рабочих партий и Имперской палатой печати, которая действовала во времена Третьего Рейха.

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#сша
#европа
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#ес
#евросоюз
#вооружения
#ек
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Политолог Дудчак назвал условие для прекращения финансирования Украины
05 октября 2023, 15:13

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

Финансирование Киева со стороны Америки находится под угрозой в связи с отставкой спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти. Такое мнение высказывают в Штатах. Однако политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак уверен, что это преувеличенные слухи.
Американские политики всё чаще высказываются о прекращении поддержки Украины в рамках борьбы за власть. На деле, уверен Александр Дудчак, как республиканцы, так и демократы продолжат направлять деньги и военную помощь Киеву. В беседе с «Радио 1» эксперт назвал одно условие, после которого эту поддержка может прекратиться.
«Поддержка Украины прекратится, когда закончится Украина. Если Вооружённые силы России выйдут на западные границы, тогда поддерживать будет нечего, тогда и поддержка прекратиться. А до того, даже если будет какое-то продвижение на линии фронта, если какая-то территория будет формально называться Украиной, то такой источник создания проблем для России и Европы просто так не отпустят», — сказал Дудчак.
Эксперт подчеркнул, что в обозримом будущем США не бросят Киев на произвол судьбы и не позволят России взять под контроль территории, которые «и так должны принадлежать ей».

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#сша
#украина
#поддержка
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Аксёнов назвал одну из основных целей СВО
Аксенов: Целью СВО должна стать смена режима на Украине
05 октября 2023, 14:52

Фото: kremlin.ru

Целью спецоперации должна стать смена режима на Украине, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью для «Крым 24».
«То, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений», - прокомментировал ситуацию Аксенов. 

По его словам, именно «продавшийся Западу» киевский режим довел Украину до того состояния, в котором она находится. 

Он также отметил, что не сомневается в победе России в конфликте. 

Ранее Парламент Крыма выступил с законодательной инициативой, желая изменить отдельные положения федерального конституционного закона, который касается границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море.

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#сво
#киев
#украина
#режим
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Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Азербайджана
Европарламент: ЕС должен ввести санкции против Азербайджана
05 октября 2023, 14:47

Фото: istock / Serhii Ivashchuk

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Европейскому ввести санкции в отношении Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе. Информацию сообщают РИА Новости.
Резолюцию поддержал 491 депутат, 9 проголосовали против, 36 воздержались.

«Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе», – гласит фрагмент резолюции.
Депутаты призвали представителя Евросоюза по иностранным делам и внешней политике Жозепа Борреля прекратить переговоры по соглашению о партнерстве с Азербайджаном, пока Баку не покажет искреннюю готовность уважать права и безопасность карабахских армян.

Также Европарламент призвал пересмотреть развитие сотрудничества между Брюсселем и Баку, а именно рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима, а также снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.

Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.

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#санкции
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#депутаты
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#новости
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#переговоры
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Польша выступила против миграционного соглашения с Евросоюзом
Президент Польши Дуда высказался против переселения мигрантов внутри Евросоюза
05 октября 2023, 14:33

Фото: istock / Velishchuk

Польша выступает против любых миграционных соглашений по поводу переселение мигрантов внутри Европейского союза. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с премьер-министром Матеушем Моравецким. Информацию сообщает Reuters.

Новое соглашение Евросоюза по мигрантам подразумевает собой концепцию «обязательной солидарности», согласно которой государство должно принять определенное количество мигрантов или оплатить их прием другим странам Европейского союза. Польские президент заявил, что не согласен с таким положением дел.

«Мы последовательно говорим «нет», мы против этого, и мы представим эту позицию сегодня и завтра на международных встречах», — заявил президент Польши.
Ранее обозреватель польской газеты заявил, что при потере контроля над Украиной Польша может превратить ее в выжженную землю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#польша
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«Не очень хорошая новость»: Группа поддержки Украины начинает редеть
ABC: Западные страны начали уставать от поддержки Украины
05 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/JARAMA

Все больше западных союзников Украины начинают демонстрировать усталость от поддержки Киева в конфликте, пишет ABC.
Напомним, американское правительство вычеркнуло из бюджета своих расходов пункт о военной помощи Киеву, Польша, Словакия и Венгрия запретили импорт украинского зерна в свои страны. Правительство Польши приостановило поставки оружия Киеву, а на выборах в Словакии победил бывший премьер—министр Фицо, который в своей программе выступал за прекращение снабжения ВСУ.

«Это не очень хорошая новость ни для Украины, ни для США, ни для НАТО, ни для Брюсселя. Возможно, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель — яростные сторонники всесторонней поддержки Украины — сейчас расходятся во мнениях», - прокомментировали ситуацию в издании. 

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