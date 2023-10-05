«Европа должна»: Зеленский выступил с нравоучениями для европейских лидеров

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Президент Украины Владимир Зеленский, на полях саммита в Гренаде, заявил, что Европа должна стать самостоятельной от политического торнадо в США, его цитирует «РБК-Украина».
«Чтобы не происходило в других частях света, какие бы политические торнадо наши партнеры не переживали, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в Америке, за набирающим обороты политическим штормом», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
Отмечается, что с этой тирадой Зеленский выступил, когда в очередной раз просил у европейских партнеров оружие и технику для ВСУ. В завершении он отметил, что Европа и Украина вместе должны продолжить защищать западные ценности.
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