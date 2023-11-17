Европа не сможет заменить Киеву поставки военной техники из США

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Европейские страны не смогут заменить объемы финансирования и поставок оружия США Киеву. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников.
«Высокопоставленные европейские чиновники заявляли, что помощь США жизненно необходима Украине, а в регионе (Европе – ред.) не смогут заменить американское финансирование и военную технику», - говорится в статье.
При этом уточняется, что Европа продолжит помогать Украине в ближайшие месяцы, даже если США сократят свою поддержку. Европейские чиновники утверждают, что Украина должна продержаться до выборов в Америке, которые состоятся в ноябре 2024 года.
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