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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что страны Европы вспомнили о своих интересах и поняли, что с Украиной им не по пути. Об этом пишет издание РИА Новости.
Гагин прокомментировал конфликт Украины с Польшей, Словакией и Венгрией, который возник на фоне запрета ими импорта украинской сельхозпродукции из-за разницы в собственных интересах. По его мнению, власти стран поняли, что у государств есть свои интересы, которые не совпадают с целями Киева или НАТО.
Советник главы региона отметил, что подобные действия могут привести к развалу блока НАТО и чем больше стран будет понимать, что «любить Украину дорого», тем быстрее это произойдет.
Ранее сообщалось, что Украина решила создать зерновой хаб в Африке.
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Советник главы региона отметил, что подобные действия могут привести к развалу блока НАТО и чем больше стран будет понимать, что «любить Украину дорого», тем быстрее это произойдет.
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Анастасия Крестьянова