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Европа признала, что теперь зависит от поставок американского газа

Директор по энергетике ЕК Йоргенсен: Евросоюз попал в зависимость от СПГ из США
25 сентября 2023, 02:47
Фото: iStock/Chepko

Фото: iStock/Chepko

В интервью британской газете The Financial Times (FT) глава гендиректората Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен признала, что после отказа от российского газа Европа стала зависимой от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на ближайшие несколько десятилетий.

«В ближайшие пару десятилетий нам потребуются некоторые ископаемые ресурсы в энергетической системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике», — заявила она.
Тем не менее, Йоргенсен подчеркнула, что Евросоюз (ЕС) обладает необходимыми инструментами для успешного преодоления энергетического кризиса, который может возникнуть в эту зиму.

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#евросоюз
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Россия назвала позором для Канады чествование экс-бойца дивизии СС
Постпред РФ в Вене Ульянов назвал позором для Канады овации экс-бойцу дивизии СС
25 сентября 2023, 03:28

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил свое мнение о чествовании 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунке на заседании канадского парламента во время визита президента Украины Владимира Зеленского в своем аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter). Он назвал данную ситуацию позором для страны.
«Это позорный день для Канады и ее элиты (и не обязательно для всего канадского населения). Они отказались от своей роли в антигитлеровской коалиции», — отметил дипломат.
Ульянов подчеркнул, что нет никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать данное действие, и что он не имел намерения подталкивать канадских политиков к подобным поступкам.

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#страны
#мнение
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Из Карабаха в Армению въехали 1,5 тысячи человек
Свыше 1,5 тысячи человек в воскресенье въехали в Армению из Нагорного Карабаха
25 сентября 2023, 02:43

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

В воскресенье, согласно информации пресс-службы армянского кабмина, более 1,5 тысяч человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха.
«По данным на 24:00 (23:00 по московскому времени), 1510 человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха. Информация о регистрации 1060 из них учтена, в то время как потребности 450 человек в настоящее время уточняются», — гласит сообщение.
Пресс-служба также отмечает, что из 503 зарегистрированных лиц, 1060 выбрали переехать в места жительства по своему выбору, в то время как 557 человек были перераспределены в места, предложенные правительством.

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#человек
#информация
#служба
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В Канаде оппозиция призвала Трюдо извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС
Спикер парламента Канады Рота извинился за приглашение бойца СС «Галичина»
25 сентября 2023, 02:33

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Лидер оппозиции в Канаде Пьер Пуальевр обратился к премьер-министру Джастину Трюдо в социальных сетях, призывая его извиниться за приглашение и аплодисменты, которые были предоставлены бывшему бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке во время заседания парламента.
Ранее спикер канадской Палаты общин Энтони Рота уже предоставил свои извинения в связи с этой ситуацией. По словам Пуальевра, выбор гостей для мероприятия, организованного в честь визита президента Украины Владимира Зеленского, лежал на службе протокола канадского премьера, и парламентарии не могли знать о прошлом Хунки.

«Господин Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать ответственность на других, как он это обычно делает», — подчеркнул Пуальевр.
Ранее Энтони Рота признал свою ошибку в приглашении и восхвалении Ярослава Хунки. Бывший боец дивизии СС был представлен как ветеран борьбы против русских во времена Второй мировой войны.

Пуальевр также отметил, что впоследствии ему стала известна информация, которая заставила его сожалеть о данном решении. Спикер также принес извинения еврейским общинам Канады и всему миру, подчеркнув, что никто, включая членов украинской делегации, не был осведомлен о личности приглашенного гостя.

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Медведчук потребовал выполнить три условия для разрядки кризиса на Украине
25 сентября 2023, 02:32

Фото: iStock/Liukov

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук перечислил условия, необходимые для разрешения кризиса на Украине. Об этом он написал в статье для «АиФ».
К условиям разрядки украинского кризиса Медведчук отнес признание интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу. Кроме того, он потребовал в приоритет над любыми политическими интересами поставить человеческие жизни и призвал к построению новой системы безопасности.

«Сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью «чудо-оружия», которое передают Украине. Хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя», — говорится в публикации.

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#запад
#украина
#кризис
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Жена Зеленского оценила возможность его переизбрания на второй срок
Жена Зеленского Елена: переизбрание Владимира на второй срок не так страшно
25 сентября 2023, 01:59

В беседе с изданием The Hill Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, выразила свое мнение относительно возможности переизбрания его на второй срок.
Она отметила, что когда ее муж впервые баллотировался на пост президента Украины, она не была полностью уверена в этом решении. Елена Зеленская оценила вероятность его второго срока и подчеркнула, что этот шаг вызывает у нее меньше беспокойства, чем в первый раз.

«Но если он решит баллотироваться на второй срок, и если он придет к выводу, что это необходимо... Ну, у нас уже есть опыт, мы уже прошли через это. Это будет менее пугающим, чем в первый раз», - заявила Елена.
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#сша
#пост
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Макрон отменил требование премьера Франции продавать топливо в убыток
25 сентября 2023, 01:43

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил распоряжение премьер-министра страны Элизабет Борн продавать топливо в убыток с целью понижения цен на французских АЗС. Дистрибьюторы и производители отказались выполнять такое распоряжение, пишет РИА Новости.
Уточняется, что подобная мера не будет вводиться официально, однако правительство Франции сможет использовать её «в качестве угрозы». 

Ранее Радио 1 писало, что правительство Франции попросит АЗС продавать топливо по себестоимости.

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Глава Европейского комитета по расширению НАТО Фелингер призвал бомбить Белград

#франция
#азс
#топливо
#правительство
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В Тульской области системы ПВО отразили атаку БПЛА
25 сентября 2023, 00:09

Фото: сайт Минобороны РФ

Над Тульской областью силы ПВО предприняли меры по отражению атаки БПЛА.
«24 сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано», — говорится в сообщении министерства по региональной безопасности «ВКонтакте».

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также нет.

Удары по регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#сво
#всу
#рф
#пво
#тульская область
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия мощно отвечает на ракетные атаки ВСУ
24 сентября 2023, 22:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия после ракетных атак ВСУ наносит мощные удары по территории Украины.
«Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце». Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью», — сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон подчеркнул, что действия ВС Украины грозят полным уничтожением Генштаба в Киеве.

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#сша
#россия
#сердце
#украина
#youtube
#удар
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Вучич анонсировал заседание Совбеза Сербии после столкновений в Косово
24 сентября 2023, 21:53

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал заседание Совета национальной безопасности Сербии после гибели сербов в Косово.
Вучич также не исключил принятия «решений».

Ранее Вучич заявил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов. Он также добавил, что еще два человека получили ранения.

Напомним, председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Он также призвал начать атаку Белграда прямо сейчас.

Контингент НАТО в Косово готов принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов.

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#вучич
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