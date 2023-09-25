Европа признала, что теперь зависит от поставок американского газа

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В интервью британской газете The Financial Times (FT) глава гендиректората Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен признала, что после отказа от российского газа Европа стала зависимой от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на ближайшие несколько десятилетий.
«В ближайшие пару десятилетий нам потребуются некоторые ископаемые ресурсы в энергетической системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике», — заявила она.Тем не менее, Йоргенсен подчеркнула, что Евросоюз (ЕС) обладает необходимыми инструментами для успешного преодоления энергетического кризиса, который может возникнуть в эту зиму.
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Артем Кузьмин