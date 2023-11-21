Европарламент опубликовал карту, на которой Крым принадлежит к территории РФ

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Европейский парламент опубликовал карту, на которой Крымский полуостров принадлежит к территории России, первыми это заметили в издании «Страна.ua».
«Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России», - прокомментировали ситуацию в украинском издании.
При этом, сразу после того, как пользователи отреагировали на этот пост Европарламента, он был удалён. Сразу после этого представители ЕП опубликовали сообщение с извинениями, а также пообещали разместить новую, «исправленную» карту.
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