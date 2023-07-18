Европарламент потребовал международный ордер на арест Лукашенко

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Комитет по иностранным делам в Европарламенте призвал Европейский союз добиться ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Беларусь также обвинили в нелегальном вывозе детей из зоны ведения боевых действий. ЕП потребовал принять все необходимые меры для того, чтобы запустить механизм уголовного преследования лидеров Беларуси. В заявлении парламента уточняется, что речь идет о военных и политических главах страны.
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