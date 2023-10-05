Радио1
Главная / Новости / Политика/ Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Азербайджана

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Азербайджана

Европарламент: ЕС должен ввести санкции против Азербайджана
05 октября 2023, 14:47
Фото: istock / Serhii Ivashchuk

Фото: istock / Serhii Ivashchuk

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Европейскому ввести санкции в отношении Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе. Информацию сообщают РИА Новости.
Резолюцию поддержал 491 депутат, 9 проголосовали против, 36 воздержались.

«Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе», – гласит фрагмент резолюции.

Депутаты призвали представителя Евросоюза по иностранным делам и внешней политике Жозепа Борреля прекратить переговоры по соглашению о партнерстве с Азербайджаном, пока Баку не покажет искреннюю готовность уважать права и безопасность карабахских армян.

Также Европарламент призвал пересмотреть развитие сотрудничества между Брюсселем и Баку, а именно рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима, а также снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.

Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.

Читайте также:

«Это катастрофа»: Киев пришёл в ужас после отставки Маккарти

Atlantic: Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников

В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной
#санкции
#соглашения
#депутаты
#развитие
#новости
#ес
#переговоры
Читайте нас в
Аксёнов назвал одну из основных целей СВО
Аксенов: Целью СВО должна стать смена режима на Украине
05 октября 2023, 14:52

Фото: kremlin.ru

Целью спецоперации должна стать смена режима на Украине, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью для «Крым 24».
«То, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений», - прокомментировал ситуацию Аксенов. 

По его словам, именно «продавшийся Западу» киевский режим довел Украину до того состояния, в котором она находится. 

Он также отметил, что не сомневается в победе России в конфликте. 

Ранее Парламент Крыма выступил с законодательной инициативой, желая изменить отдельные положения федерального конституционного закона, который касается границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море.

Читайте также: 

У крымского побережья выловили тело украинского диверсанта

Аксёнов: Министр топлива и энергетики Крыма ушел в отставку

Военный пропал без вести при ракетном ударе по Севастополю
#крым
#сво
#киев
#украина
#режим
Читайте нас в
Польша выступила против миграционного соглашения с Евросоюзом
Президент Польши Дуда высказался против переселения мигрантов внутри Евросоюза
05 октября 2023, 14:33

Фото: istock / Velishchuk

Польша выступает против любых миграционных соглашений по поводу переселение мигрантов внутри Европейского союза. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с премьер-министром Матеушем Моравецким. Информацию сообщает Reuters.

Новое соглашение Евросоюза по мигрантам подразумевает собой концепцию «обязательной солидарности», согласно которой государство должно принять определенное количество мигрантов или оплатить их прием другим странам Европейского союза. Польские президент заявил, что не согласен с таким положением дел.

«Мы последовательно говорим «нет», мы против этого, и мы представим эту позицию сегодня и завтра на международных встречах», — заявил президент Польши.
Ранее обозреватель польской газеты заявил, что при потере контроля над Украиной Польша может превратить ее в выжженную землю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
«Это катастрофа»: Киев пришёл в ужас после отставки Маккарти

Atlantic: Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников

В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной

#переселение
#соглашение
#президент
#приём
#государство
#польша
Читайте нас в
«Не очень хорошая новость»: Группа поддержки Украины начинает редеть
ABC: Западные страны начали уставать от поддержки Украины
05 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/JARAMA

Все больше западных союзников Украины начинают демонстрировать усталость от поддержки Киева в конфликте, пишет ABC.
Напомним, американское правительство вычеркнуло из бюджета своих расходов пункт о военной помощи Киеву, Польша, Словакия и Венгрия запретили импорт украинского зерна в свои страны. Правительство Польши приостановило поставки оружия Киеву, а на выборах в Словакии победил бывший премьер—министр Фицо, который в своей программе выступал за прекращение снабжения ВСУ.

«Это не очень хорошая новость ни для Украины, ни для США, ни для НАТО, ни для Брюсселя. Возможно, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель — яростные сторонники всесторонней поддержки Украины — сейчас расходятся во мнениях», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Читайте также: 

Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине

Профильные комитеты ЕП проголосовали за помощь ЕС Украине на 50 млрд евро

Юнкер призвал не давать Украине надежду на скорое вступление в ЕС
#сша
#помощь
#правительство
#страны
#министр
#импорт
#поставки
#польша
#ес
#венгрия
#словакия
#нато
#всу
Читайте нас в
Депутат Водолацкий заявил об основной цели НАТО
05 октября 2023, 14:06

Фото: istockphoto.com/RomanBabakin

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение, что заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что предоставление помощи Украине в конфликте с РФ стало способом сдерживания «российской угрозы», говорит об основной цели Запада и НАТО.
А именно, о том, что НАТО стремится обескровить Россию, считает парламентарий.

«Министру Нидерландов я бы посоветовал хорошо снова изучить историю. <…> НАТО ставит одну цель — максимально обескровить Россию, поставить её на колени и диктовать ей свои условия. Но Россия никогда на колени не становилась, Россия всегда побеждала зло, и в этот раз мы его тоже победим», — сказал в беседе с RT Водолацкий.

Комментируя высказывание Оллонгрен, депутат, кроме прочего, отметил его популистский характер.

Ранее вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.

Читайте также:

Сенатор Косачёв назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией

В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине

Американский генерал: Байден вырыл себе две ямы на Украине
 
#россия
#ес
#нато
#запад
#политика
Читайте нас в
РИА Новости: Турция выступает за присутствие РФ на переговорах по Украине
05 октября 2023, 13:52

Фото: istock / Diy1

Турция считает, что Россия должна принимать участие в международных переговорах по Украине. Информацию об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный дипломатический источник в Анкаре.

«С нашей стороны, на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши партнеры поддерживают эту позицию» — сказал источник.
Собеседник агентства не стал отвечать на вопрос о том, какие страны выступают против участия РФ в процессе переговоров. 

Напомним, международная встреча по урегулированию конфликта в Украине должна пройти в конце октября в Турции. На ней будут обсуждать «формулу мира», предложенная украинским лидером  Владимиром Зеленским. ​Ранее МИД РФ Сергей Лавров называл «формулу Зеленского» нереализуемой.


Читайте также: 
«Это катастрофа»: Киев пришёл в ужас после отставки Маккарти

Atlantic: Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников

В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной

#россия
#сергей лавров
#мид
#страны
#турция
#встреча
#мид рф
#новости
Читайте нас в
Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине
Боррель: ЕС увеличивает помощь Украине, но заменить США в этом не может
05 октября 2023, 13:38

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует наращивать финансовую и военную помощь Украине, но заменить США в этом вопросе не сможет. Об этом Боррель сообщил журналистам на заседании Европейского политического сообщества в Гранаде.
Боррель отметил, что американская помощь необходима Киеву, и Европейский союз рассчитывает на ее возобновление. 

Напомним, комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год. За оказание помощи Украине проголосовали 86 представителей комитетов.

Читайте также:

В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине

Экс-глава ЕК: Евросоюз обманывает Украину, обещая скорое членство

Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США
#сша
#евро
#помощь
#ес
#евросоюз
#ек
Читайте нас в
Сенатор Косачёв назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией
05 октября 2023, 13:37

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.
«Украина здесь всего лишь плацдарм, причём плацдарм, осознанно выбранный Западом в этой войне, как наиболее экономичный и эргономичный, потому что действительно гибнут не натовские, а украинские военнослужащие, и при этом расходы для Запада оказываются меньшими, чем они могли бы быть в случае прямого военного конфликта», — отметил в беседе с RT Косачёв.

При этом, пока Запад тратит огромные средства на поддержку Украиныв противостоянии с Россией, супруга президента украинского государства Владимира Зеленского тратит миллионы на себя. Что уже возмущает общественность. Как пишут argumenti.ru, в американских социальных сетях появилось много возмущенных комментариев о суммах, потраченных Елены Зеленской в одном из бутиков.

Читайте также:

В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине

Конгресс США обезглавлен: как деньги для Киева стали причиной отставки Маккарти

Президент Украины Зеленский прилетел в Испанию
#помощь
#украина
#запад
#политика
#россия
Читайте нас в
В Абхазии заявили о готовности к использованию порта, как пункта ВМФ России
Администрация Абхазии: порт в Очамчырской бухте готов для использования ВМФ РФ
05 октября 2023, 13:19

Фото: iStock/muhorin

Порт в Абхазии готов для создания пункта постоянного базирования Военно-морского флота России. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Очамчырского района.
Ранее президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. По словам президента республики, соответствующее соглашение уже подписано. 

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о дислокации российских военных кораблей Черноморского флота в Абхазии. Песков отметил, что все вопросы, которые связаны с дислокацией российских подразделений, кораблей и частей, находятся в компетенции Минобороны России.

Читайте также:

Кремль не комментирует публикации о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

ВМФ России получит новейшие фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»
#соглашение
#президент
#кремль
#вмф
#дмитрий песков
#минобороны
#рф
Читайте нас в
В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине
Профильные комитеты ЕП проголосовали за помощь ЕС Украине на 50 млрд евро
05 октября 2023, 13:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год.
Отмечается, что за оказание помощи Украине проголосовали 86 представителей комитетов. Все члены Европарламента проголосуют о создании такого фонда в ходе следующей пленарной сессии, которая пройдет 16-19 октября. 

Напомним, ранее власти Украины признали, что диалог с Европейским союзом о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России дается достаточно сложно. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина обеспечила уровень доверия к институтам, которые были определены вместе с украинскими союзниками, чтобы иметь репутацию честности.

Читайте также:

В Киеве признали сложность диалога с Евосоюзом о получении помощи

Экс-глава ЕК: Евросоюз обманывает Украину, обещая скорое членство

Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США
#сша
#украина
#евросоюз
#ек
Читайте нас в
Достижения.рф