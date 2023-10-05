Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Азербайджана

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Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Европейскому ввести санкции в отношении Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе. Информацию сообщают РИА Новости.
Резолюцию поддержал 491 депутат, 9 проголосовали против, 36 воздержались.
Депутаты призвали представителя Евросоюза по иностранным делам и внешней политике Жозепа Борреля прекратить переговоры по соглашению о партнерстве с Азербайджаном, пока Баку не покажет искреннюю готовность уважать права и безопасность карабахских армян.
Также Европарламент призвал пересмотреть развитие сотрудничества между Брюсселем и Баку, а именно рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима, а также снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.
Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.
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«Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе», – гласит фрагмент резолюции.
Также Европарламент призвал пересмотреть развитие сотрудничества между Брюсселем и Баку, а именно рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима, а также снизить зависимость от импорта азербайджанского газа.
Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.
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Алина Юрчак