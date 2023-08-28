Европе предрекли водный кризис из-за засухи и плохой политики

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Большинство европейских регионов сталкиваются с проблемой засухи и дефицита воды, что приводит к уменьшению урожайности. Об этом сообщает Financial Times.
Такое положение дел может приводить к протестам и массовым беспорядкам в странах. Авторы статьи назвали причиной подобных проблем неправильную политику стран континента, а также изменение климата, который поспособствовал ухудшению ситуации.
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