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«Европейская правда»: Зеленский сознательно лгал союзнику и партнеру

29 сентября 2023, 18:49
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил, что ракета упавшая в ноябре прошлого года на польской территории и убившая двух человек, была украинской. Зеленский беззастенчиво врал, говоря о непричастности Киева к этому инциденту.

В издании «Европейская правда» опубликована статья, авторы которой недоумевают, как можно так умышленно вводить в заблуждение своего союзника и партнера. Ведь Киев решительно отрицал любую возможность того, что Украина могла быть причастной к падению ракеты. Хотя даже президент Польши Анджей Дуда высказал сомнения в том, что ракета могла быть выпущена с территории России, как это утверждал Зеленский.

Автор публикации отмечает, что киевский режим до сих пор не взял на себя ответственность за происшедшее. Такая позиция может привести к еще более серьезным последствиям для польско-украинских отношений, чем сам инцидент. Эти отношения и так в последнее время очень далеки от идеальных. Но все может стать еще хуже, если Киев продолжит цепляться за ложь, заключает автор материала.

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Стало известно, как Казахстану добиться независимости
Крупнов: Казахстан должен выбрать цивилизационное пространство
29 сентября 2023, 18:40

Фото: iStock/Rainer Puster

Казахстан должен выбрать единственный путь к своей независимости, а не пытаться угодить всем. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Он заявил в интервью Pravda.Ru, что властям Казахстана необходимо выбрать, в каком цивилизационном пространстве они будут строить свою независимость и в дальнейшем развивать страну. 

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за введение антироссийских санкций во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. А на следующий день в интервью «Казинформ» он заявил, что не планирует портить отношения с Россией и надеется на продолжение сотрудничества стран. 

Издание «Царьград» писало, то такие противоречащие друг другу заявления могут быть связаны с желанием Токаева угодить всем сторонам, чтобы оставаться в выгодном положении.

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#казахстан
#россия
#санкции
#сотрудничество
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Путин: Фидель Кастро был настоящей глыбой
Владимир Путин вспомнил о своих встречах с Фиделем Кастро
29 сентября 2023, 18:24

Фото: сайт Кремля

В своем выступлении на конференции «Россия - Латинская Америка» президент России Владимир Путин вспомнил о своих встречах с Фиделем Кастро. Российский лидер назвал команданте глыбой и добавил, что тот каждую секунду думал о людях, живущих в его стране.
В своей речи президент России вспомнил латиноамериканских героев Сальвадора Альенде, Эрнесто Че Гевару, Фиделя Кастро и назвал их беззаветными борцами за свободу, справедливость и социальное равенство. Зал встретил эти слова Путина долгими аплодисментами.

«Я считаю эти аплодисменты абсолютно уместными. Они говорят о роли тех людей, которых я сейчас назвал», — отреагировал российский президент.

Путин сказал, что помнит все свои встречи с Фиделем Кастро. Кубинский лидер постоянно думал о людях, причем не только о своих соотечественниках. Он думал обо всех жителях Латинской Америки, обо всех людях на планете. Все его сознание было  проникнуто заботой о всеобщем благе и справедливости. Он был поистине уникальной личностью и символом целой эпохи национально-освободительных движений, заключил Владимир Путин.

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#владимир путин
#президент
#лидер
#конференция
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Путин рассказал о планах российского председательства в БРИКС
Путин: РФ поможет странам БРИКС почувствовать перспективы своего развития
29 сентября 2023, 18:17

Фото: istock /William_Potter

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия сделает все возможное во время председательства в БРИКС, чтобы государства ощущали перспективы дальнейшего развития. Заявление российский лидер сделал на международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка».

«К России переходит председательство в БРИКС, и мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имея в виду перспективы своего развития», - сказал он во время своего выступления.
БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. В августе на саммите в Йоханнесбурге объявили о решении пригласить Египет, Эфиопию, Аргентину, Саудовскую Аравию, Иран и ОАЭ стать полноправными членами союза с 1 января 2024 года.

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#россия
#египет
#конференция
#иран
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Путин: РФ поддерживает стремление стран Южной Америки вступить в БРИКС
29 сентября 2023, 17:49

Фото: сайт Кремля

Россия будет стремиться налаживать и упрочивать связи Южной Америки с Евразийским экономическим союзом и поддерживает желание некоторых стран региона стать частью БРИКС в качестве полноценных партнеров.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на конференции «Россия - Латинская Америка». Российский лидер подчеркнул, что РФ будет активно содействовать тому, чтобы государственные и коммерческие структуры южноамериканских стран налаживали тесные связи с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сверяли и согласовывали свои подходы по вопросам актуальным вопросам торгового сотрудничества, тарифного регулирования, стимулирования инвестиций в различные отрасли экономики, трансфера технологий.

Владимир Путин также добавил, что Россия приветствует намерение целого ряда латиноамериканских государств присоединиться к БРИКС либо в качестве полноправных членов, либо как равноправные партнеры.

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#лидер
#рф
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В Пентагоне считают, что Россия может применить ядерное оружие против НАТО
29 сентября 2023, 17:38

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

В случае прямого военного конфликта с НАТО Россия вполне способна применить ядерное оружие на ранних стадиях. Такое мнение высказал бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер в своей аналитической статье, опубликованной на сайте Североатлантического альянса.
Своим мнением о том, что в гипотетическом столкновении Россия якобы первой применит ядерное оружие автор материала тем самым обосновывает свои высказанные тут же призывы усилить ядерное сдерживание у восточных границ блока. Уивер привычно рассуждает о «российской угрозе» и «российской агрессии», приходя к выводу, что НАТО необходимо иметь ряд постоянно развернутых ядерных средств, а также альянсу требуются дополнительные тактические ядерные возможности.

В России неоднократно подчеркивали, что в НАТО нацелены на конфронтацию и сама по себе организация имеет агрессивный характер. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что дальнейшее расширение альянса не принесет безопасности Европе. Даже на западе порой раздаются голоса, обвиняющие Вашингтон и НАТО в нагнетании напряженности и склонности к конфронтации с Россией. Например, известный политик с Гавайев Тулси Габбард прямо обвинила президента США Джо Байдена в разжигании ядерной войны.

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Путин и Володин обсудили конференцию с Латинской Америкой
29 сентября 2023, 17:34

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин обсудили парламентскую конференцию Россия - Латинская Америка.
«Я знаю, что у вашей конференции очень насыщенная большая программа. Председатель Государственной Думы России мне вчера рассказывал об этом», - прокомментировал ситуацию Путин, выступая на конференции.

29 сентября Владимир Путин успел внести в ГД законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, провести встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного, а также оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

В настоящий момент президент РФ выступает с обращением к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка.

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Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве
29 сентября 2023, 16:41

Фото: iStock/vasile voicu

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет <..> в количестве 130 тысяч человек», - сообщается в тексте документа.    

При этом, по словам заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимира Цимлянского, призыв пройдет во всех регионах России, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. 

29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками специальной военной операции, отличившимися в бою в районе Урожайного. Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтер Алексей Ивливев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они были удостоены государственных наград.

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Песков: Москва обсудит с Баку статус миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
29 сентября 2023, 15:51

Фото: istock / Ruma Aktar

Москва обсудит с Баку будущее миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что сейчас трудно что-то сказать о статусе миссии российских военных на территории Карабаха. 

«Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — заявил представитель Кремля.
Напомним, непризнанная республика Нагорный Карабах, согласно указу президента Самвела Шахраманяна, прекратит существовать  с 1 января 2024 года.

Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.

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Медведев заявил, что РФ необходимо добиться устойчивости к натовским ПВО и РЭБ
29 сентября 2023, 15:17

Фото: kremlin.ru

России необходимо добиться устойчивости к средствам РЭБ и силам ПВО, которые НАТО поставляет Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вовремя совещания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
«Главное, чего мы должны добиться - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу», - прокомментировал ситуацию ​политик. 

Ранее Медведев, по поручению президента России Владимира Путина, посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР. Он отметил, что военнослужащие настроены на победу, показывают выдающиеся результаты и демонстрируют высокие боевые качества. Также Медведев высоко оценил подготовку личного состава.

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