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Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил, что ракета упавшая в ноябре прошлого года на польской территории и убившая двух человек, была украинской. Зеленский беззастенчиво врал, говоря о непричастности Киева к этому инциденту.
Автор публикации отмечает, что киевский режим до сих пор не взял на себя ответственность за происшедшее. Такая позиция может привести к еще более серьезным последствиям для польско-украинских отношений, чем сам инцидент. Эти отношения и так в последнее время очень далеки от идеальных. Но все может стать еще хуже, если Киев продолжит цепляться за ложь, заключает автор материала.
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Александр Бойцов