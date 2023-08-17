Европеист Фёдоров объяснил высказывание Саркози о Крыме

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что высказывание экс-президента Франции Николя Саркози о том, что Крым исторически является российской территории, вызваны не симпатией к нашей стране, а прагматизмом.
«В больших симпатиях к России Саркози трудно заподозрить. Он занимает прагматичную позицию и ничем не рискует, так как ушёл из политики. Но он как французский политик, не раз встречался с Макроном, призывал соратников по партии «Республиканцы», находящихся в оппозиции к действующему лидеру страну, поддержать руководителя государства», — объяснил в беседе с NEWS.ru Фёдоров.
Он подчеркнул, что о принадлежности Крыма России заявляли и другие французские политики.
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