Европу предупредили о риске остаться без газа из-за в США

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Европа может столкнуться с прекращением поставок газа из США, пишет «Газета.ру» со ссылкой на La Croix. Причина кроется в возможном недовольстве американских производителей, которые могут остановить поставки из-за повышения цен на внутреннем рынке, вызванного экспортом газа в Европу.
Аналитики подчеркивают, что Европа стала сильно зависимой от американских поставок газа после отказа от российского. В то же время, увеличение добычи газа в США негативно сказывается на окружающей среде, так как привело к существенному росту (на 20-45 процентов) выбросов парниковых газов, указывается в статье.
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