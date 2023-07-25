Евросоюз готов экспортировать украинское зерно

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Евросоюз планирует экспортировать зерно из Украины. Об этом рассказал европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, передаёт Sky News.
«Мы готовы экспортировать почти все. Это около 4 миллионов тонн в месяц масличных и зерновых культур, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года», — сказал Войцеховский.
При этом он не уточнил, каким образом будет осуществляться экспорт. Также не уточнены и маршруты. При этом Литва обратилась к Евросоюзу с предложением использовать порты Балтийского моря для экспорта украинского зерна в свете истечения срока действия зернового контракта.
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Элина Позднякова