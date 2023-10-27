Евросоюз готовит новый пакет санкций против России с запретом на экспорт алмазов

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Евросоюз обсуждает 12-й пакет антироссийских санкций, в который войдут ограничения на экспорт алмазов из России. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Отмечается, что пакет санкций готовится совместно с G7.
Фон дер Ляйен заявила, что 12-пакет санкций будет направлен на лишение России оставшихся доходов.
Также планируется ужесточение принятых ранее санкций.
Глава ЕК отметила, что было заморожено 211 млрд евро российских активов, доходы от которых в настоящее время поступают лишь отдельным финансовым институтам Евросоюза. В ближайшее время будут представлены предложения по использованию этих доходов для оказания помощи Украине и дальнейшему финансированию страны для восстановления после окончания спецоперации.
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Фон дер Ляйен заявила, что 12-пакет санкций будет направлен на лишение России оставшихся доходов.
Глава ЕК отметила, что было заморожено 211 млрд евро российских активов, доходы от которых в настоящее время поступают лишь отдельным финансовым институтам Евросоюза. В ближайшее время будут представлены предложения по использованию этих доходов для оказания помощи Украине и дальнейшему финансированию страны для восстановления после окончания спецоперации.
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Анастасия Чинкова