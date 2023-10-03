Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок

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Евросоюз (ЕС) готовиться к переговорам с Украиной по вопросу вступления страны в блок. Об этом пишет Politico.
Президент Чехии Петр Павел в ходе выступления в бельгийском городе Брюгге заявил, что ЕС должен расширяться в интересах безопасности блока, а Украину в свою очередь нельзя бросать на произвол геополитических манипуляций.
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