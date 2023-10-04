Евросоюз назвал дату вступления Украины в ЕС наугад

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Глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о предполагаемой дате расширения ЕС, назвал 2030 год наугад, поэтому его фраза не имеет смысла. Об этом сообщает газета Guardian.
Ранее Шарль Мишель заявил, что Евросоюз примет в свой состав новые страны к 2030 году.
По словам источника Guardian, озвученная Мишелем дата взята наугад. В настоящее время первостепенной темой для ЕС является урегулирование бюджета, которое нужно осуществить до 2027 года.
Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз готовится к переговорам с Украиной по вступлению в блок. Уточняется, что ЕС анонсирует встречу до декабря текущего года.
А президент Чехии Пётр Павел заявил, что Евросоюз должен расширяться в интересах собственной безопасности. Он настаивает на как можно скором принятии в состав блока Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.
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По словам источника Guardian, озвученная Мишелем дата взята наугад. В настоящее время первостепенной темой для ЕС является урегулирование бюджета, которое нужно осуществить до 2027 года.
А президент Чехии Пётр Павел заявил, что Евросоюз должен расширяться в интересах собственной безопасности. Он настаивает на как можно скором принятии в состав блока Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.
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Анастасия Чинкова