Евросоюз озвучил сумму военной помощи Украине с начала СВО

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Евросоюз (ЕС) с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине направил Киеву военной помощи на сумму около 90 миллиардов долларов. Из них примерно 27 миллиардов приходятся на поставки оружия.
В заключение своей речи Урсула фон дер Ляйен сообщила, что положено начало процессу мероприятий, необходимых для вступления Украины в Евросоюз.
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