Евросоюз перестал называть бизнесменов из России олигархами

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Помимо исключения из санкционных списков российских бизнесменов, Евросоюз также уточнил формулировки, касающиеся введения санкций. Так, ЕС отказался от характеристики «олигарх» применительно к предпринимателям из России.
Также выражение «олигарх» удалено из описаний встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, состоявшейся в Кремле 24 февраля 2022 года («встреча олигархов в Кремле» заменено на «встреча ведущих бизнесменов в Кремле»).
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Александр Бойцов