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Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США

Страны и институты ЕС пообещали Украине помощи в два раза больше, чем США
07 сентября 2023, 14:16
Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

Страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США. Об этом говорится на сайте Института мировой экономики Киля (IfW Kiel).
Отмечается, что общий объем помощи, которая обещана странами Евросоюза и институтами ЕС превысил 130 миллиардов евро, в то время как размер помощи Киеву от США составил менее 70 миллиардов. Объем помощи от всех европейских стран — 156 миллиардов евро.

Глава проекта по мониторингу международной помощи Украине отметил, что Европа в короткие сроки перешла к многолетней программе поддержки Украины.


Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «воровством» инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. По словам Рябкова, такая американская инициатива служит напоминанием всем экономическим операторам, насколько рискованно иметь дела с США.

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Политолог Баширов: Финляндия пугает ядерной войной, чтобы отвлечь от проблем в экономике
Политолог Баширов объяснил слова президента Финляндии об угрозе атомной войны
07 сентября 2023, 14:44

Фото: IStock/naumoid

Президент Финляндии Саули Ниинистё предостерёг об опасности эскалации конфликта на Украине. Глава государства призвал «серьёзно относиться к риску применения атомного оружия».
Однако политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов уверен, что никакой угрозы применения ядерного оружия нет. В беседе с «Радио 1» он отметил, что таким образом финский лидер пытается отвлечь граждан от внутренних проблем.
«Господин президент пытается сейчас как-то обосновать своим избирателям, что власти Финляндии думают о безопасности. Ведь там сейчас много проблем, связанных с потерей рабочих мест, с тем, что нужно больше платить за бензин. Вот они и спасают финнов от мифической ядерной войны. Но никакой ядерной войны не будет, никаких ядерных ударов не будет ни с нашей стороны, ни со стороны стран НАТО, в том числе Америки. Потому что цель США во всём происходящем – ослабить Европу, но не уничтожить её. А применение ядерного оружие уничтожит рынки сбыта в Европе», — сказал Баширов.
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#сша
#оружие
#политолог
#нато
#финляндия
#ядерное оружие
#украина
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Член ОП Данюк раскрыл цели программы США по укреплению «американо-немецкой дружбы»
Член ОП Данюк: Такая программа может обеспечить влияние США в Германии
07 сентября 2023, 14:19

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк высказал мнение о том, что объявленная Госдепом США программа по обмену для молодых людей из США и Германии направлена, в первую очередь, на распространение влияния Штатов среди немцев.
«Благодаря работе с молодёжными лидерами, с экспертным сообществом, с выдающимися и талантливыми студентами они формируют прослойку внутри разных стран из студентов, которые лояльны к политике США. Такая молодёжь готова американские ценности и нарративы ретранслировать в самых разных сферах — от государственного управления до НКО, бизнеса и так далее», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.

Госдепартамент США объявил о программе обмена для молодых людей из США и Германии, целью которой является «содействия развитию американо-германских дружеских отношений». В рамках программы США организуют поездки школьников, студентов, профессионалов, а также парламентский обмен.

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#сша
#ценности
#германия
#политика
#программа
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В Крыму объяснили, как поставки снарядов с ураном поставят крест на экономике Украины
Форманчук: Поставки снарядов с ураном поставят крест на экспорте зерна Киевом
07 сентября 2023, 14:15

Фото: iStock/Andrey Iudin

Украина больше не сможет экспортировать зерно из-за применения боеприпасов с обедненным ураном, заявил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук в интервью «РИА Новости».
Напомним, вчера в США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном. Штаты передадут Украине 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана.

«Европейские страны проявляют все больше недовольства по этому поводу, потому что это в конечном счете ведет к заражению радиоактивными элементами почвы, и тогда знаменитый экспорт украинского зерна будет под большим вопросом, на поставках украинского зерна и агропродукции будет поставлен крест», - прокомментировал ситуацию Форманчук.

По словам эксперта, ​некоторые европейские страны уже отказываются импортировать к себе ​зерно из Украины.

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#зерно
#экспорт
#страны
#боеприпасы
#украина
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США намерены укрепить «американо-немецкую дружбу»
07 сентября 2023, 13:48

Фото: istockphoto.com/3dmitry

Госдепартамент США объявил о программе обмена для молодых людей из США и Германии, целью которой является «содействия развитию американо-германских дружеских отношений».
Уточняется, что в рамках программы США организуют поездки школьников, студентов, профессионалов, а также парламентский обмен.

При этом, на эти цели планируется потратить более $12,8 млн.

«Основная цель программы — мотивировать американскую и немецкую молодёжь к изучению общества и культуры друг друга посредством образовательных обменов, одновременно содействуя развитию американо-германских дружеских отношений, основанных на общих ценностях демократии», — приводит RT текст соответствующего документа.

До этого заместитель руководителя отечественного МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны, входящие в НАТО, сделали ставку на вредоносную экспансию в зоне интересов России.

«Страны НАТО сделали ставку на вредоносную экспансию и напористое освоение территорий в зоне интересов РФ, заявил замглавы МИД РФ Рябков», — приводят argumenti.ru соответствующую публикацию ТАСС.

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#сша
#мид
#нато
#германия
#политика
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Песков назвал незаконными планы по изъятию в США имущества россиян
07 сентября 2023, 13:29

Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на идею по передачи конфискованного имущества граждан России Вооруженным силам Украины.
Политик назвал подобные действия незаконными и реакция Кремля на действия Вашингтона негативна. 

«В любом случае восприняли абсолютно негативно, потому что все случаи, связанные с блокировкой и арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности, смешанным видам собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами», — дал комментарий Песков журналистам.
Он добавил, что случаи незаконного изъятия личного имущества у граждан России за рубежом будут преданы огласки и не останутся без внимания. Песков заявил, что уже ведутся разбирательства по случаям удержания денежных средств и активов.

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#дмитрий песков
#рф
#сша
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Путин повысил в звании командующего группировкой «Центр» в зоне СВО
07 сентября 2023, 12:59

Фото: РИА Новости: Кирилл Брага

Президент РФ Владимир Путин повысил командира группировки  «Центр», находящегося на территории СВО, Андрея Мордвичева до звания генерал-полковника. Об этом стало известно из официального указа Президента, документ опубликован на официальном портале правовой информации. До повышения Мордвичев проходил службу в звании генерал-лейтенанта и руководил восьмой гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. С 16 февраля 2023 года занимал должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). 

Кроме того, звание генерал-полковника присвоено Геннадию Анашкину, Александр Шестаков поднялся в звании до генерал-лейтенанта.

Морчдичев заменил главу группировки «Центр»  Александра Лапина, которого не раз раскритиковывал глава Чечни Рамзан Кадыров, в том числе за оставленный  город Красный Лиман.

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#владимир путин
#президент
#сво
#рф
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Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине
Песков: ответственность за передачу боеприпасов с ураном Украине ляжет на США
07 сентября 2023, 12:47

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся ответственность за передачу Украине снарядов с обедненным ураном будет лежать на руководстве США.
Песков подчеркнул, что решение Вашингтона передать Киеву снаряды с обедненным ураном — это очень плохая новость. Он также отметил, что повторение истории Югославии может ожидать и те территории Украины, на которых снаряды будут использоваться. 

Ранее в США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном. Снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый пакет военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов.

Напомним, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.

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Песков: видеообращение Путина к участникам саммита G20 не планируется

Стало известно о новом пакете военной помощи США Украине

#сша
#песков
#снаряд
#украина
#боеприпас
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Песков: видеообращение Путина к участникам саммита G20 не планируется
07 сентября 2023, 12:36

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отдельное видеообращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что всю работу будет вести министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что работа по согласованию документов проводится на экспертном уровне.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине. При этом, в Bloomberg отметили, что компромисс с Россией еще предстоит отыскать.

Восемнадцатый саммит «большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

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#сша
#работа
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#саммит
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#мир
#песков
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Вице-спикер Госдумы Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО
07 сентября 2023, 12:19

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи ее критикой в отношении законопроекта, который разрешает в ряде случаев сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала. Об этом Толстой сообщил в своем телеграм-канале.
Толстой отметил, что в понедельник, 11 сентября, в Саудовской Аравии начнется сессия ЮНЕСКО, на которой планируется, в частности, осудить Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки без разрешения организации. По словам Толстого, в таких международных организациях России надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение Запада о том, что нашей стране можно и нельзя делать. 

Напомним, ранее эколог, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев заявил, что экологическая ситуация на озере Байкал продолжает ухудшаться. В будущем там, возможно, понизится уровень воды.

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