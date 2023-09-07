Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США

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Страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США. Об этом говорится на сайте Института мировой экономики Киля (IfW Kiel).
Отмечается, что общий объем помощи, которая обещана странами Евросоюза и институтами ЕС превысил 130 миллиардов евро, в то время как размер помощи Киеву от США составил менее 70 миллиардов. Объем помощи от всех европейских стран — 156 миллиардов евро.
Глава проекта по мониторингу международной помощи Украине отметил, что Европа в короткие сроки перешла к многолетней программе поддержки Украины.
Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «воровством» инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. По словам Рябкова, такая американская инициатива служит напоминанием всем экономическим операторам, насколько рискованно иметь дела с США.
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Екатерина Коршунова