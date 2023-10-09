Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев

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Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что Евросоюз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев, а также пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем. Об этом Вархелли написал в социальной сети X.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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