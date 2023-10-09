Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что Евросоюз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев, а также пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем. Об этом Вархелли написал в социальной сети X.