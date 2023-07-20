Евросоюз продлил действие санкций против РФ

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Совет ЕС продлил на шесть месяцев действие всех экономических санкций против России.
Действие всех рестрикций, касающихся экономического сектора РФ, продлено до конца января 2024 года. Соответствующая информация содержится в заявлении Совета ЕС.
Впервые, ограничения в отношении РФ были введены в 2014 году, после чего, их действие продлевалось каждые последующие полгода. ЕС объяснял свою санкционную политику тем, что страны не пришли к соглашениям.
В истории сообщества, санкционный режим в отношении России стал самым масштабным.
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Впервые, ограничения в отношении РФ были введены в 2014 году, после чего, их действие продлевалось каждые последующие полгода. ЕС объяснял свою санкционную политику тем, что страны не пришли к соглашениям.
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Анастасия Крестьянова