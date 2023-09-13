Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на полгода

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Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции против российских граждан и организаций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС сегодня, 13 сентября.
Впервые индивидуальные санкции против россиян были введены Евросоюзом в 2014 году. Рестрикциями предусмотрены, в частности, ограничения на поездки в страны ЕС, заморозка активов, запрет на предоставление денежных средств и других экономических активов лицам, включенным в санкционные списки.
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