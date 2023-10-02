Евросоюз удивился решению США по поддержке Украине

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Европейский Союз был удивлен, узнав о принятом в США проекте финансирования работы правительства, в котором не предусмотрено выделение финансов на помощь Киеву. Об этом заявил Жозеп Боррель в беседе с испанской газетой Pais.
«Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть. Будем надеяться, что это не последнее слово», — заявил Боррель.Дипломат также отметил, что поддержка Европы не зависит от Соединенных Штатов и результатов продвижения ВСУ в зоне боевых действий, которое большинство западных СМИ называют неудачным. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».
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