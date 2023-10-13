Евросоюз выступил против признания независимости Тайваня

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Евросоюз выступает против как признания независимости Тайваня, так и любых провокаций в Тайваньском проливе. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель также указал, что ЕС считает неприемлемыми какие-либо провокации в Тайваньском проливе с любой стороны, акты давления или запугивания. Никакое применение силы недопустимо, заявил он. Накануне своего визита в Китай, еврочиновник также отметил, что, несмотря на разногласия с КНР, Европа серьезно относится к могучей восточной державе и видит возможности для серьезной совместной работы, чтобы разрядить напряженность в регионе.
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Александр Бойцов