Евросоюз возмутился нейтралитетом Китая по ситуации на Украине

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Евросоюз не удовлетворен нейтралитетом Китая вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение озвучил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью South China Morning Post (SCMP). Он сравнил такую позицию с ролью наблюдателя за лисой, которая залезла в курятник.
«Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», — заявил Боррель.Дипломат также признал, что участие Китая в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии стало бы «хорошим шагом». Кроме того, Боррель отметил, что Евросоюз ожидает много работы, чтобы убедить Украину в отсутствии поддержки РФ со стороны КНР.
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