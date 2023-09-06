Express: Польша укрепила оборону на границе с Россией, послав сигнал Путину

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего официального визита в Киев может объявить о новом пакете помощи для Украины стоимостью около одного миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника госдепа.