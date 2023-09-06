Express: Польша укрепила оборону на границе с Россией, послав сигнал Путину

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Польша усилила свою оборону на границе с Россией, тем самым отправив сигнал президенту Владимиру Путину. Об этом заявляет британская газета Express.
«Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны», — говорится в статье.
При этом уточняется, что Варшава хочет дополнительно приобрести шесть американских ЗРК Patriot для ещё большего усиления безопасности границы с Россией.
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Элина Позднякова