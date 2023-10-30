«Её череп найден»: что сделали с похищенной немкой Шани Лук и почему скрывали ее гибель

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Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир. Члены палестинской группировки ХАМАС взяли в заложницы 22-летнюю немку, предварительно истязав ее. Прежде мать пленницы сообщала, что девушка находится в одной из больниц сектора Газа в тяжелом состоянии, однако сегодня появилась информация о гибели заложницы. Редакция «Радио 1» расскажет, что на самом деле случилось с пленной девушкой и почему сообщали, что она жива и находится на лечении.
Шани Лук: что известно о заложнице
22-летняя немка Шани Лук находилась на музыкальном фестивале Nature Party, который проходил 7 октября на юге Израиля на границе с сектором Газа, куда ворвались вооруженные боевики группировки ХАМАС. Девушка оказалась в числе первых жертв группировки. Вскоре после нападения боевиков на участников фестиваля, появилось видео, на котором полураздетая, сильно покалеченная девушка лежит без сознания в кузове пикапа. Рядом с ней находились боевики палестинского движения, один из которых держал пленницу за волосы.
Заложница ХАМАС жива
Вскоре после распространения видео с изображением искалеченной девушки, матери заложницы сообщили, что ее дочь жива. Представители израильской армии обороны (ЦАХАЛ) заверили, что девушка находится в тяжелом состоянии в одной из больниц сектора Газа. Родственники пленницы обращались к израильским властям с просьбой об эвакуации пострадавшей, однако перевести Шани в другое медицинское учреждение было невозможно из-за продолжающихся обстрелов сектора Газа.
О том, что девушка жива, матери Шани Лук также сообщали боевики, которые вышли с ней на связь 10 октября.
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Шани Лук убита
30 октября матери заложницы Шани Лук сообщили о смерти дочери. Об этом женщине рассказали в израильском МИДе. Внешнеполитическое ведомство разместило на своей странице в социальной сети Х пост, в котором выразило соболезнование родственникам погибшей и сообщило, что тело девушки было обнаружено и опознано.
Позже информацию о смерти Шани Лук подтвердила мать девушки в беседе с телеканалом RTL. Женщина предположила, что ее дочь могла быть убита еще 7 октября, во время нападения группировки на участников музыкального фестиваля.
«Возможно, она была убита выстрелом в голову во время теракта», — заявила мать погибшей заложницы.
Телеканал также сообщил, что была проведена ДНК-экспертиза, которая доказала, что останки погибшей принадлежат ранее похищенной Шани Лук.
Похищенная немка Шани Лук была обезглавленаПрезидент Израиля Ицхак Герцог сообщил о гибели 22-летней заложницы Шани Лук. По его словам, девушку обезглавили.
«Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», — заявил глава израильского государства.
Нападение на участников фестиваля, который проходил 6–7 октября в кибуце Реим произошло утром 7 октября. На следующий день на месте проведения мероприятия были обнаружены тела 260 погибших. Некоторых участников взяли в заложники.
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Анастасия Крестьянова