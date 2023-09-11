ФАС проводит проверку обоснованности роста цен на топливо

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Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку мелкооптовой торговли бензином и дизельным топливом. Мелкооптовые продавцы подозреваются в дополнительных наценках, влияющие на итоговою стоимость нефтепродуктов.
Отмечается, что проверку реализации топлива с нефтебаз и итоговой цены для потребителей будут проводить территориальные органы ФАС. В случае обнаружения нарушений будут приниматься меры антимонопольного реагирования.
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Алина Юрчак