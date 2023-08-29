Фото: официальный сайт Кремля
Мирное урегулирование украинского конфликта невозможно, пока страной руководит Владимир Зеленский, заявил обозреватель итальянского издания Fatto Quotidiano Анджело д''''''''Орси. По его словам, именно шестой президент Украины является главным препятствием на пути к миру.
«Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока Зеленский остается у власти. Я даже опасаюсь, что боевые действия могут продлиться очень долго», — отметил журналист.Он добавил, что целый ряд политиков делают ставку на то, что в Киеве скоро произойдут «резкие перемены», в результате которых Зеленский будет отстранен от власти. От «героического борца» останутся одни лишь воспоминания, подытожил д'Орси.
По его мнению, украинский лидер не способен адекватно оценивать ситуацию и менять свою позицию в конфликте с Россией. В результате подобных действий Зеленского ВСУ несут огромные потери, при этом положение самой Украины продолжает ухудшаться.
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