ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа

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ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками бывшего американского президента Дональда Трампа по политическим мотивам, указав при этом на возможность таких действий при наличии оснований. Об этом пишет РИА Новости.
«Любое утверждение о том, что ФБР преследует лиц только за их политические убеждения, является категорически ложным», — цитирует агентство слова представителя спецслужбы.
В ФБР добавили, что ведут расследования в отношении лиц, совершавших акты насилия или угрожающих насилием.
«Мы не предпринимаем действий на основании политических убеждений или любой деятельности, защищенной первой поправкой к конституции», — подчеркнули в бюро.
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