ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешней американской администрации перестать выделять деньги на нужды Украины по крайней мере до тех пор, пока Америка не сравняется по размерам этих трат с Европой. Об этом Трамп сам написал в собственной соцсети Truth Social.