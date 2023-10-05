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ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа

05 октября 2023, 03:35
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками бывшего американского президента Дональда Трампа по политическим мотивам, указав при этом на возможность таких действий при наличии оснований. Об этом пишет РИА Новости.
«Любое утверждение о том, что ФБР преследует лиц только за их политические убеждения, является категорически ложным», — цитирует агентство слова представителя спецслужбы.

В ФБР добавили, что ведут расследования в отношении лиц, совершавших акты насилия или угрожающих насилием.


«Мы не предпринимаем действий на основании политических убеждений или любой деятельности, защищенной первой поправкой к конституции», — подчеркнули в бюро.

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Экс-разведчик Риттер назвал виновника кризиса в США
Экс-разведчик Риттер: В политическом кризисе США виноват совсем не Путин
05 октября 2023, 04:05

Фото: iStock/kieferpix

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что политический раскол в Соединённых Штатах произошел вовсе не из-за спецоперации на Украине, начатой президентом РФ Владимиром Путиным, однако стал доказательством успеха подхода российского лидера к внешней политике.
«Мы стали жертвой не Путина, а рационального подхода, который Россия избрала для решения международных проблем», — сказал Риттер.

По его мнению, Путин решает все вопросы «коллегиально», и это выгодно отличает внешнюю политику РФ от политики США.

«Если услышите, что кто-то винит Путина, то можете считать, что этот человек не знает про Россию ничего вообще», — заключил бывший разведчик.

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#план
#путин
#рф
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Трамп предложил американским властям перестать тратиться на Украину
05 октября 2023, 03:44

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешней американской администрации перестать выделять деньги на нужды Украины по крайней мере до тех пор, пока Америка не сравняется по размерам этих трат с Европой. Об этом Трамп сам написал в собственной соцсети Truth Social.
«Больше нельзя тратить ни одного доллара, пока Европа не сравняется с теми суммами, которые Америка потратила на защиту Украины», — подчеркнул экс-президент.

По словам Трампа, европейцы «отстают» от американцев в смете финансирования Украины — и это при том, что Вашингтон уже потратил на поддержку Киева 175 миллиардов долларов. Бывший глава Белого дома задался вопросом о том, почему «бесчестный Джо Байден» не заставит Европейский Союз перечислить Киеву необходимые средства.

Ранее США активно помогали Украине с начала СВО, которая началась 24 февраля 2022 года, но с недавнего времени американские власти временно ограничили поддержку Украины. Владимир Зеленский лично планировал провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить этот вопрос.

Украина из-за отказа США включить в свой временный бюджет помощь Киеву потеряла $24 млрд. Речь идёт о сумме, которая могла бы быть заработана Украиной за восемь месяцев и три дня. На 2023 год в бюджет Украине заложены доходы на уровне около $36 млрд (1,33 трлн гривен). Таким образом, сумма неполученного финансирования составит две трети от доходов страны за этот год.

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#европа
#украина
#финансирование
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Владимир Путин поздравил российских учителей с их профессиональным праздником
05 октября 2023, 03:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил отечественных педагогов и наставников с Днём учителя, который отмечается 5 октября.
В своём поздравлении российский президент отметил, что сегодня по всей стране звучат тёплые слова благодарности своим учителям. По словам Владимира Путина, учитель — это не просто профессия а, по сути, призвание, особая и благородная миссия

Глава российского государства выразил уверенность, в том, что профессионализм и талант российских педагогов помогут сберечь и приумножить все те достижения, которыми славится Россия.

Кроме того, Путин пообещал, что власти будут работать над расширением мер поддержки учителей, а также строить и ремонтировать российские школы.

Необходимо помощь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования, заявил ранее российский лидер в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».

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#поздравление
#владимир путин
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«Ъ»: Украина требует от Финляндии экстрадиции россиянина Воислава Тордена
05 октября 2023, 02:45

Фото: iStock/diegograndi

Украинские власти направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. До смены паспорта он носил имя Ян Петровский и является гражданином России, пишет «Коммерсант».
Тордена обвиняют в том, что он якобы участвовал в террористической группировке в ходе конфликта на территории Донбасса. Он запросил убежище в Финляндии, так как полагал, что в стране розыска его могут ждать «бесчеловечное обращение» и пытки. По словам адвоката Александра Почуева, его подопечный родился в России, но большую часть жизни прожил в скандинавских странах. В 2014 году он в качестве добровольца отправился на Донбасс. Представители Тордена заявили, что из-за участия в событиях в ЛНР его лишили вида на жительство в Норвегии, а также установили запрет на въезд в шенгенскую зону.

В этом году россиянин решил, что санкции с него сняты, так как Финляндия выдала ему биометрическую визу, вид на жительство и присвоила номер соцстрахования.

Полиция впервые задержала Воислава Тордена 20 июля. Изначально его обвиняли в незаконном пересечении границы шенгенской зоны из-за сокрытия персонданных, хотя еще в 2016 году он официально сменил свои имя и фамилию с Яна Петровского на Воислава Тордена в целях безопасности. Кроме того, было открыто производство по отзыву вида на жительство Тордена в Финляндии.

Сам россиянин любые обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, на Украине из-за трудной обстановки сейчас легко найти людей, которые согласятся выступить в качестве свидетелей якобы совершенных бойцами «Русича» преступлений или потерпевших от них.

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#полиция
#санкции
#запрет
#донбасс
#лнр
#финляндия
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В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной
Myśl Polska: Запад превратит Украину в выжженную землю
05 октября 2023, 01:12

Фото: iStock/ValleraTo

Запад в случае потери контроля над Украиной может превратить ее в выжженную землю. Об этом пишет обозреватель Конрад Ренкас для Myśl Polska.
«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли», — говорится в публикации.

По словам Ренкаса, Запад, пугая Киев голодом и Россией, пытается сокрыть глобальную афёру, которая обрекает Украину на полное опустынивание. Кроме того, зерновой шантаж, которым стараются «разжалобить» западное общество, нужен для приумножения прибыли сторон, заинтересованных в продлении конфликта.

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#общество
#контроль
#запад
#киев
#польша
#украина
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Блинкен пошутил, что «русские друзья» прервали его выступление в Техасе
05 октября 2023, 00:23

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил о том, что его выступление в университете Техаса было прервано «русскими друзьями», причем как раз в момент, когда речь зашла об Украине. Об этом пишет РБК.
«Возможно, нас прервали русские друзья. Рад знать, что национальная система оповещений работает», — сказал Блинкен во время выступления в Остине (штат Техас) после того, как посреди его речи внезапно зазвучал сигнал тревоги.

На самом деле, как поясняет РБК,это было связано с тем, что в разных городах США какраз в это время проходила общенациональная проверка систем оповещения. Точно такая же прошла и в России накануне, 4 октября.

Ранее в ходе своего выступления в Университете Райса американский госсекретарь заявил, что стремление избежать прямого конфликта России и США из-за событий на Украине с самого начала являлось одной из «путеводных звёзд» президента Джо Байдена.

Энтони Блинкен ещё раз подчеркнул, что самый надёжный, по мнению американской администрации, путь прекращения украинского конфликта — это укрепление военных позиций Украины, поскольку из-за действий России, якобы исходящей из желания «продержаться дольше Запада», какой-либо значимый дипломатический прорыв между двумя странами сейчас невозможен.

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#тревога
#сша
#россия
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Правительство Украины назначило пожизненную стипендию отцу Зеленского
04 октября 2023, 23:50

Кабинет министров Украины назначил пожизненную стипендию за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» отцу президента страны Александру Зеленскому. Соответствующее постановление украинского правительства уже опубликовано официально.
Согласно документу, стипендию назначили 119 научно-педагогическим работникам, в числе которых и «профессор Государственного университета экономики и технологий Александр Семенович Зеленский 1947 года рождения».

Ранее стало известно, что супруга Владимира Зеленского Елена Жена Зеленского потратила более миллиона долларов на украшения во время поездки в США. Пока президент Украины выступал на Генассамблее ООН, его жена посетила самую дорогую улицу Нью-Йорка — Пятую авеню. Там расположены наиболее шикарные мировые бутики, в том числе и магазин любимого ювелирного бренда Зеленской — Cartier.

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#владимир зеленский
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«Немыслимо»: США отняли у Украины последнюю надежду
RS: Сокращение западной помощи стало переломным моментом для Украины
04 октября 2023, 22:36

Фото: iStock/JARAMA

Западные страны все более открыто демонстрируют усталость от украинского конфликта и заявляют о нежелании продолжать денежные вливания в ВСУ, заявил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для Responsible Statecraft.
«Решение конгресса США принять временный бюджет для финансирования нашего правительства еще на 45 дней без помощи Украине стало последним признаком того, как быстро меняется политическая ситуация. Такое голосование было бы немыслимо в декабре прошлого года», - прокомментировал ситуацию Биб. 

Автор напомнил недавний конфликт с украинским зерном, в результате которого несколько европейских странах запретили импорт сельхозпродукции Украины на свои рынке, поскольку это обстоятельство очень сильно ударило по их собственным фермерам. 

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#сша
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#бюджет
#голосование
#импорт
#украина
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Путин заявил о важности развития системы образования в новых регионах РФ
Путин: Нужно помочь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования
04 октября 2023, 22:00

Фото: kremlin.ru

Необходимо помощь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования, заявил российский лидер Владимир Путин, в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».
«Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна, мы уделяем и, безусловно, будем уделять им особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

Путин также отметил, что на церемонии «Учитель года», который проходит на федеральной территории «Сириус», также присутствуют педагоги из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. 

Ранее Путин заявил, что ключевым вопросом образовательной системы является воспитание. Он также рассказал, что пообщался на эту тему с патриархом. Вместе они пришли к выводы, что важны не только знания, но и то, в какие сердца они вложены.

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